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СБУ готує новий список на позбавлення зрадників держнагород

21:01, 22 листопада 2024
Раніше Президент уже підписав перший список осіб, які позбавлені державних нагород України та спеціальних звань.
СБУ готує новий список на позбавлення зрадників держнагород
Джерело фото: president.gov.ua
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Служба безпеки України готує нові пропозиції по санкціях щодо тих осіб, які обрали підтримку злочинної війни рф проти України. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Як зазначив Глава держави, 22 листопада уже був оприлюднений перший список осіб, які позбавлені державних нагород України та спеціальних звань.

«Всі вони обрали підтримку злочинної війни проти України та й просто втратили гідність. Навіть прізвищ їхніх називати не хочеться. І вже ніколи їх не буде тут, в Україні, тож і всі зв’язки їхні з Україною ми приберемо», - зазначив Володимир Зеленський.

Водночас він зауважив, що Служба безпеки України готує й нові пропозиції щодо таких санкцій.

Нагадаємо, Володимир Зеленський  підписав указ щодо позбавлення державних нагород 34 осіб – колишніх нардепів, міністрів, політиків, співаків та інших. Відповідний указ опубліковано на сайті Глави держави.

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СБУ Володимир Зеленський

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