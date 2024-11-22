СБУ готовит новый список на лишение предателей госнаград

Ранее Президент уже подписал первый список лиц, лишенных государственных наград Украины и специальных званий.

Источник фото: president.gov.ua

Служба безопасности Украины готовит новые предложения по санкциям в отношении лиц, избравших поддержку преступной войны рф против Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Как отметил Глава государства, 22 ноября уже был обнародован первый список лиц, лишенных государственных наград Украины и специальных званий.

«Все они избрали поддержку преступной войны против Украины и просто потеряли достоинство. Даже фамилии их называть не хочется. И уже никогда их не будет здесь, в Украине, поэтому и все их связи с Украиной мы уберем», - отметил Владимир Зеленский.

В то же время, он отметил, что Служба безопасности Украины готовит и новые предложения по таким санкциям.

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ о лишении государственных наград 34 человек – бывших нардепов, министров, политиков, певцов и других. Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства.

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