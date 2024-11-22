Практика судів
  1. В Україні

Ані Лорак, Азаров, Повалій, Медведчук, патріарх Кирило — Зеленський підписав указ щодо позбавлення державних нагород 34 зрадників України

11:03, 22 листопада 2024
Почесного звання «Народний артист України» також позбавлені російські співаки Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін, Ігор Крутой.
Ані Лорак, Азаров, Повалій, Медведчук, патріарх Кирило — Зеленський підписав указ щодо позбавлення державних нагород 34 зрадників України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський  підписав указ щодо позбавлення державних нагород 34 осіб – колишніх нардепів, міністрів, політиків, співаків та інших. Відповідний указ опубліковано на сайті Глави держави.

Зокрема почесного звання «Народний артист України» позбавлені російські співаки Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін, російський композитор Ігор Крутой, а співачки Кароліна Куєк (Ані Лорак) і Таїсія Повалій – також звання «Заслужений артист України».

Також державних нагород України позбавлено вісьмох осіб, які вже перебувають під іншими санкціями України:

  • колишній народний депутат ІІ-IV та IX скликань Віктор Медведчук. Був нагороджений орденами «За заслуги» І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня, мав звання «Заслужений юрист України».
  • ексміністр освіти і науки (2010–2014) Дмитро Табачник. Мав ордени князя Ярослава Мудрого IV-V ступенів та звання «Заслужений діяч науки і техніки».
  • колишній прем’єр-міністр України (2010–2014) Микола Азаров, який був нагороджений орденами «За заслуги» І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня, а також мав звання «Заслужений економіст України».
  • колишній Генпрокурор України (2010–2014) Віктор Пшонка. Мав орден «За заслуги» ІІІ ступеня.
  • колишній народний депутат III-IX скликань Андрій Деркач. Мав орден «За заслуги» ІІІ ступеня.
  • предстоятель Російської православної церкви та колишній агент КДБ патріарх Кирило. Був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня.

Також до десяти осіб зі списку застосували максимальний набір санкцій – 21 вид. Їх було не тільки позбавлено державних нагород, а також заблоковано активи, анульовано ліцензії та дозволи, а також повністю припинені торгівельні операції.

Серед них до сімох санкції застосовані вперше. Зокрема, це колишній перший заступник лідера політичної партії «Партія регіонів» та голова відповідної фракції Олександр Єфремов. Мав ордени «За заслуги» І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Також уперше санкції застосували проти першого заступника Генпрокурора Рената Кузьміна. Він був нагороджений орденами "За заслуги" ІІ-ІІІ ступенів і мав звання "Заслужений юрист України".

Нагадаємо, що Володимир Зеленський підписав закон про позбавлення державних нагород і всіх пільг за популяризацію або пропаганду РФ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

указ Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Засуджені до певних видів покарань будуть оплачувати витрати, пов’язані з виконанням судового рішення – Верховна Рада прийняла закон

Новим законом пропонується поєднати повноваження уповноваженого органу з питань пробації та державної виконавчої служби.

Депутати збираються передбачити, що зміни до Сімейного кодексу можуть вноситися лише окремим законом про внесення змін до СК, але практика аналогічних змін до ЦК свідчить, що ці правила не виконуються

Раніше ухвалений закон з правилом про те, що зміни до Цивільного кодексу можуть вноситися лише окремим законом про зміни до ЦК, не виконується, тому невідомо, чи спрацює ця ж ідея для Сімейного кодексу.

Нова криза у відносинах між ВККС та ГРД – громадськість звинуватила колегію ВККС у небажанні враховувати її позицію, але в Комісії вважають, що діють у межах закону

Громадська рада доброчесності звинуватила ВККС у порушенні «таємних» домовленостей стосовно кваліфікаційного оцінювання суддів, тоді як в Комісії кажуть, що не можуть постійно відкладати співбесіди з суддями.

«Якби британську армію попросили битися сьогодні ввечері, вона б билася сьогодні ввечері» – заступник начальника британського штабу оборони Роб Магован

У командуванні армії Великої Британії заявили, що готові воювати з РФ, якщо відбудеться вторгення у Східній Європі.

Господарський суд зможе стягнути штраф до 121 тисячі грн з боржника під час судового контролю за виконанням рішення – прийнято закон

Під час здійснення судового контролю за виконанням судового рішення суд може стягнути в дохід державного бюджету з відповідача, боржника чи їх керівників штраф у сумі від 60 560 грн до 121 120 грн – Верховна Рада прийняла закон.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марина Гниличенко
    Марина Гниличенко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Віктор Панкулич
    Віктор Панкулич
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду