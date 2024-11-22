Ані Лорак, Азаров, Повалій, Медведчук, патріарх Кирило — Зеленський підписав указ щодо позбавлення державних нагород 34 зрадників України

Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо позбавлення державних нагород 34 осіб – колишніх нардепів, міністрів, політиків, співаків та інших. Відповідний указ опубліковано на сайті Глави держави.
Зокрема почесного звання «Народний артист України» позбавлені російські співаки Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін, російський композитор Ігор Крутой, а співачки Кароліна Куєк (Ані Лорак) і Таїсія Повалій – також звання «Заслужений артист України».
Також державних нагород України позбавлено вісьмох осіб, які вже перебувають під іншими санкціями України:
Також до десяти осіб зі списку застосували максимальний набір санкцій – 21 вид. Їх було не тільки позбавлено державних нагород, а також заблоковано активи, анульовано ліцензії та дозволи, а також повністю припинені торгівельні операції.
Серед них до сімох санкції застосовані вперше. Зокрема, це колишній перший заступник лідера політичної партії «Партія регіонів» та голова відповідної фракції Олександр Єфремов. Мав ордени «За заслуги» І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня.
Також уперше санкції застосували проти першого заступника Генпрокурора Рената Кузьміна. Він був нагороджений орденами "За заслуги" ІІ-ІІІ ступенів і мав звання "Заслужений юрист України".
Нагадаємо, що Володимир Зеленський підписав закон про позбавлення державних нагород і всіх пільг за популяризацію або пропаганду РФ.
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