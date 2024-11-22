Ани Лорак, Азаров, Повалий, Медведчук, патриарх Кирилл — Зеленский подписал указ о лишении государственных наград 34 предателей Украины

Президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении государственных наград 34 человек – бывших нардепов, министров, политиков, певцов и других. Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства.
В частности, почетного звания «Народный артист Украины» лишены российские певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, российский композитор Игорь Крутой, а певицы Каролина Куек (Ани Лорак) и Таисия Повалий – также звание «Заслуженный артист Украины».
Также государственных наград Украины лишены восьми человек, которые уже находятся под другими санкциями Украины:
Также к десяти из списка применили максимальный набор санкций – 21 вид. Они не только лишены государственных наград, но также им заблокированы активы, аннулированы лицензии и разрешения, а также полностью прекращены торговые операции.
Среди них к семи санкциям применены впервые. В частности, это бывший первый заместитель лидера партии «Партия регионов» и глава соответствующей фракции Александр Ефремов. Имел ордена «За заслуги» I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени.
Также впервые санкции были применены против первого заместителя Генпрокурора Рената Кузьмина. Он был награжден орденами "За заслуги" ІІ-ІІІ степеней и имел звание "Заслуженный юрист Украины".
Напомним, что Владимир Зеленский подписал закон о лишении государственных наград и всех льгот за популяризацию или пропаганду РФ.
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