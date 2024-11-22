Ани Лорак, Азаров, Повалий, Медведчук, патриарх Кирилл — Зеленский подписал указ о лишении государственных наград 34 предателей Украины

Почетного звания «Народный артист Украины» также лишены российские певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, Игорь Крутой.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении государственных наград 34 человек – бывших нардепов, министров, политиков, певцов и других. Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства.

В частности, почетного звания «Народный артист Украины» лишены российские певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, российский композитор Игорь Крутой, а певицы Каролина Куек (Ани Лорак) и Таисия Повалий – также звание «Заслуженный артист Украины».

Также государственных наград Украины лишены восьми человек, которые уже находятся под другими санкциями Украины:

бывший народный депутат II-IV и IX созывов Виктор Медведчук. Был награжден орденами "За заслуги" I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени, имел звание "Заслуженный юрист Украины".

экс-министр образования и науки (2010-2014) Дмитрий Табачник. Имел ордена князя Ярослава Мудрого IV-V степеней и звание «Заслуженный деятель науки и техники».

бывший премьер-министр Украины (2010–2014) Николай Азаров, награжденный орденами «За заслуги» I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени, а также звание «Заслуженный экономист Украины».

бывший Генпрокурор Украины (2010-2014) Виктор Пшонка. У него был орден «За заслуги» III степени.

бывший народный депутат III-IX созывов Андрей Деркач. У него был орден «За заслуги» III степени.

предстоятель Русской православной церкви и бывший агент КГБ патриарх Кирилл. Был награжден орденом князя Ярослава Мудрого I степени.

Также к десяти из списка применили максимальный набор санкций – 21 вид. Они не только лишены государственных наград, но также им заблокированы активы, аннулированы лицензии и разрешения, а также полностью прекращены торговые операции.

Среди них к семи санкциям применены впервые. В частности, это бывший первый заместитель лидера партии «Партия регионов» и глава соответствующей фракции Александр Ефремов. Имел ордена «За заслуги» I-III степеней и князя Ярослава Мудрого V степени.

Также впервые санкции были применены против первого заместителя Генпрокурора Рената Кузьмина. Он был награжден орденами "За заслуги" ІІ-ІІІ степеней и имел звание "Заслуженный юрист Украины".

Напомним, что Владимир Зеленский подписал закон о лишении государственных наград и всех льгот за популяризацию или пропаганду РФ.

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