22 ноября все службы Рады и секретариаты комитетов не будут работать

22 ноября также минимизировано количество людей в Кабмине, Офисе Президента Украины и других государственных органов в правительственном квартале.

Как известно, заседание Верховной Рады было отменено из-за угрозы ракетного удара.

Депутаты из разных фракций заявили, что заседание парламента 22 ноября решили отменить из-за потенциальной угрозы обстрела правительственного квартала, передает «Суспільне».

«Повышена угроза ракетной атаки. Поэтому не только было принято решение об отмене заседания, но все службы Рады и секретариаты комитетов сегодня также не работают. Так же, как минимизировано количество людей в Кабмине, ОПУ и других государственных органах в том районе», — сказал нардеп Никита Потураев.

Он также добавил, что местных жителей и тех, у кого офисы в правительственном квартале также предупреждали об опасности.

По его словам, общая цель – уменьшить количество людей в потенциально опасной зоне.

«Решение принимали органы, ответственные о безопасности в соответствии с разведывательной информацией об угрозе ракетного удара по этому району, поэтому и усиленные меры безопасности касаются не только Рады, но и всех, кто там работает и живет», — сказал нардеп.

В свою очередь нардеп Ярослав Железняк добавил, что заседание отменили из-за наличия информации о вероятности обстрелов.

«Это не значит, что они будут, просто есть такое предупреждение, и поскольку ничего важного не было запланировано на пятницу, то перенесли на следующую пленарную неделю. Хотя кто-то считает Раду центром принятия решений», - сказал он.

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