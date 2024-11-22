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Отмена заседания Верховной Рады из-за угрозы обстрелов не означает, что они будут – нардеп

10:54, 22 ноября 2024
Заседание Верховной Рады отменили из-за угрозы ракетного удара.
Отмена заседания Верховной Рады из-за угрозы обстрелов не означает, что они будут – нардеп
Фото: Главком
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Заседание Верховной Рады Украины, которое должно было состояться 22 ноября, было отменено из-за угрозы ракетного обстрела. Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк.

По словам депутата, заседание перенесено на следующую пленарную неделю из-за полученной информации о вероятных обстрелах. «Отменили из-за наличия информации о вероятных обстрелах. Это не значит, что они будут, просто есть такое предупреждение и так как ничего важного не было запланировано на пятницу, то перенесли на следующую пленарную неделю», - отметил Железняк.

Запланированный на тот день час вопросов к правительству, в рамках которого МИД должен был докладывать о «реализации внешней политики Украины в условиях военного положения», не состоялся. В то же время депутат подчеркнул, что нет оснований для паники, поскольку голосований и важных решений не планировалось.

Заседание Верховной Рады будет перенесено на следующую неделю.

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Верховная Рада Украины обстрел

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