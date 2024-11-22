Пентагон корректирует стратегию ядерного сдерживания из-за активизации противников

При необходимости США также должны быть готовы скорректировать свою ядерную доктрину, - заявил заместитель помощника министра обороны США по ядерной политике Ричард Джонсон.

США необходимо пересмотреть ядерную доктрину и модернизировать свой арсенал для обеспечения надежного потенциала сдерживания. Об этом заявил заместитель помощника главы Пентагона по ядерной политике Ричард Джонсон, сообщает Минобороны США.

Отмечается, что многие "ядерные противники" бросают вызов безопасности США, их союзников и партнеров.

"Сейчас мы находимся в мире, где мы сталкиваемся с несколькими ядерными конкурентами, несколькими развивающими, диверсифицирующими и модернизирующими свои ядерные арсеналы государствами, а также, к сожалению, отдают приоритет роли, которую ядерное оружие играет в своих стратегиях национальной безопасности", — – сказал Джонсон.

Он добавил, что США может потребоваться корректировка Обзора ядерной ситуации 2022 года, чтобы избежать нехватки потенциала сдерживания на фоне усиления ядерного потенциала Китая и России и возможного отсутствия соглашений о контроле над ядерными вооружениями.

Джонсон добавил, что при необходимости США должны быть готовы скорректировать свою ядерную доктрину, программу модернизации соответствующего вооружения на ближайшую перспективу и боеготовность и состав ядерных сил.

Уже были сделаны определенные шаги по наращиванию потенциала, в частности, по производству бомб свободного падения B61-13, повышению готовности подлодок класса «Огайо», оснащенных ядерным оружием и энергетическими установками, и модернизации ядерного арсенала в целом.

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