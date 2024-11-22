Пентагон коригує стратегію ядерного стримування через активізацію супротивників

За потреби США також мають бути готові скоригувати свою ядерну доктрину, — заявив заступник помічника міністра оборони США з ядерної політики Річард Джонсон.

США необхідно переглянути ядерну доктрину та модернізувати свій арсенал, щоб забезпечити надійний потенціал стримування. Про це заявив заступник помічника глави Пентагону з ядерної політики Річард Джонсон, повідомляє Міноборони США.

Зазначається, що численні "ядерні супротивники" кидають виклик безпеці США, їх союзників і партнерів.

"Зараз ми перебуваємо у світі, де ми стикаємося з кількома ядерними конкурентами, декількома державами, які розвивають, диверсифікують і модернізують свої ядерні арсенали, а також, на жаль, віддають пріоритет ролі, яку ядерна зброя відіграє у своїх стратегіях національної безпеки", — сказав Джонсон.

Він додав, що США може знадобитися коригування Огляду ядерної ситуації 2022 року, щоб уникнути браку потенціалу стримування на тлі посилення ядерного потенціалу Китаю та Росії та можливої ​​відсутності угод про контроль над ядерними озброєннями.

Джонсон додав, що за потреби США також мають бути готові скоригувати свою ядерну доктрину, програму модернізації відповідного озброєння на найближчу перспективу та боєготовність і склад ядерних сил.

Вже було зроблено певні кроки з нарощування потенціалу, зокрема, з виробництва бомб вільного падіння B61-13, підвищення готовності підводних човнів класу «Огайо», оснащених ядерною зброєю та енергетичними установками, та модернізації ядерного арсеналу в цілому.

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