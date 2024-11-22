Пентагон коригує стратегію ядерного стримування через активізацію супротивників

США необхідно переглянути ядерну доктрину та модернізувати свій арсенал, щоб забезпечити надійний потенціал стримування. Про це заявив заступник помічника глави Пентагону з ядерної політики Річард Джонсон, повідомляє Міноборони США.
Зазначається, що численні "ядерні супротивники" кидають виклик безпеці США, їх союзників і партнерів.
"Зараз ми перебуваємо у світі, де ми стикаємося з кількома ядерними конкурентами, декількома державами, які розвивають, диверсифікують і модернізують свої ядерні арсенали, а також, на жаль, віддають пріоритет ролі, яку ядерна зброя відіграє у своїх стратегіях національної безпеки", — сказав Джонсон.
Він додав, що США може знадобитися коригування Огляду ядерної ситуації 2022 року, щоб уникнути браку потенціалу стримування на тлі посилення ядерного потенціалу Китаю та Росії та можливої відсутності угод про контроль над ядерними озброєннями.
Джонсон додав, що за потреби США також мають бути готові скоригувати свою ядерну доктрину, програму модернізації відповідного озброєння на найближчу перспективу та боєготовність і склад ядерних сил.
Вже було зроблено певні кроки з нарощування потенціалу, зокрема, з виробництва бомб вільного падіння B61-13, підвищення готовності підводних човнів класу «Огайо», оснащених ядерною зброєю та енергетичними установками, та модернізації ядерного арсеналу в цілому.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.