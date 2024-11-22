Відміна засідання Верховної Ради через загрозу обстрілів не означає, що вони будуть – нардеп

Засідання Верховної Ради скасували через загрозу ракетного удару.

Фото: Главком

Засідання Верховної Ради України, яке мало відбутися 22 листопада, було скасовано через загрозу ракетного обстрілу. Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.

За словами депутата, засідання перенесено на наступний пленарний тиждень через отриману інформацію про ймовірні обстріли. «Відмінили через наявність інформації про ймовірні обстріли. Це не означає що вони будуть, просто є таке попередження і так як нічого важливого не було заплановано на пʼятницю, то перенесли на наступний пленарний тиждень», — зазначив Железняк.

Запланована на той день година запитань до уряду, у рамках якої МЗС мав доповідати про «реалізацію зовнішньої політики України в умовах воєнного стану», не відбулася. Водночас депутат наголосив, що немає підстав для паніки, оскільки голосувань і важливих рішень не планувалося.

Засідання Верховної Ради буде перенесено на наступний тиждень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.