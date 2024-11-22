22 листопада всі служби Ради і секретаріати комітетів не працюватимуть

22 листопада також мінімізовано кількість людей у Кабміні, Офісі Президента України та інших державних органах в урядовому кварталі.

Як відомо, засідання Верховної Ради скасували через загрозу ракетного удару.

Депутати з різних фракцій заявили, що засідання парламенту 22 листопада вирішили скасували через потенційну загрозу обстрілу урядового кварталу, передає «Суспільне».

«Підвищена загроза ракетної атаки. Тому не тільки було ухвалене рішення про скасування засідання, але й всі служби Ради і секретаріати комітетів сьогодні також не працюють. Так само як мінімізовано кількість людей у Кабміні, ОПУ та інших державних органах в тому районі», — сказав нардеп Микита Потураєв.

Він також додав, що місцевих жителів і тих, у кого офіси в урядовому кварталі, також попереджали про небезпеку.

За його словами, загальна мета — зменшити кількість людей у потенційно небезпечній зоні.

«Рішення ухвалювали органи, відповідальні про безпеку відповідно до розвідувальної інформації про загрозу ракетного удару по цьому району, тому і посилені безпекові заходи стосуються не тільки Ради, а й усіх, хто там працює і живе», — сказав нардеп.

У свою чергу нардеп Ярослав Железняк додав, що засідання скасували через наявність інформації про ймовірність обстрілів.

«Це не означає, що вони будуть, просто є таке попередження, і, оскільки нічого важливого не було заплановано на п'ятницю, то перенесли на наступний пленарний тиждень. Хоч хтось вважає Раду центром прийняття рішень», — сказав він.

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