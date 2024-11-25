Засуджений та його родичі зможуть звертатися до Комісії зі скарг на неналежні умови тримання, яка отримає широкі повноваження

Верховна Рада віднесла до заходів запобігання триманню засуджених в неналежних умовах переведення до іншої установи виконання покарань.

Джерело фото: ombudsman.gov.ua

Засуджений, член його сім'ї або близький родич, захисник зможуть звернутися із заявою про встановлення факту чи строку тримання в неналежних умовах до Комісії з розгляду скарг на неналежні умови тримання в установах для попереднього ув'язнення та установах виконання покарань. Відповідний законопроект 5652 прийнято як закон в цілому парламентом.

Кримінально-виконавчий кодекс доповнено нормою про те, що без спеціального дозволу (акредитації) в будь-який час безперешкодно відвідувати установи виконання покарань для здійснення контролю та проведення перевірок (за бажанням – у супроводі до 3-х медичних працівників для медичного огляду засуджених та до 2-х представників медіа) мають право голова, заступник голови та члени Комісії з розгляду скарг на неналежні умови тримання в установах для попереднього ув’язнення та установах виконання покарань.

Також КВК доповнено нормою про те, що до заходів щодо запобігання триманню засуджених в неналежних умовах належать:

1) переведення до іншого жилого приміщення (камери) з належними умовами тримання;

2) переведення до іншої установи виконання покарань;

3) усунення причин, що роблять умови тримання неналежними, шляхом зменшення наповнюваності жилого приміщення (камери), проведення ремонту, дезінфекції, дезінсекції тощо;

4) інші заходи, необхідні для припинення тримання в неналежних умовах.

До заходів відшкодування за неналежні умови тримання засудженого належать:

1) скорочення строку, з якого може бути застосовано умовно-дострокове звільнення, заміна призначеного судом покарання більш м’яким або зняття судимості в порядку, передбаченому КК;

2) звільнення від відшкодування вартості витрат на тримання за весь строк встановленого факту тримання в неналежних умовах.

Право звернутися зі скаргою до Комісії

Засуджений, член його сім'ї або близький родич, захисник мають право звернутися із заявою про встановлення факту та/або строку тримання в неналежних умовах до Комісії з розгляду скарг на неналежні умови тримання в установах для попереднього ув'язнення та установах виконання покарань.

Комісія з розгляду скарг невідкладно, але не пізніше 2 робочих днів з дня отримання заяви, надсилає копію заяви до адміністрації установи виконання покарань.

У 5-денний строк з дня отримання заяви уповноважені члени Комісії відвідують установу виконання покарань та вивчають стан дотримання адміністрацією установи умов тримання.

Уповноважені члени Комісії мають право безперешкодно, із забезпеченням максимального сприяння працівниками та адміністрацією установи виконання покарань, пересуватися територією такої установи, здійснювати аудіо- та відеозапис, ознайомлюватися із звітністю, здійснювати інспектування, подавати письмові запити, перевіряти додержання законодавства, оскаржувати протиправні дії (бездіяльність) посадових та службових осіб установи виконання покарань, вимагати негайного припинення таких дій (бездіяльності) та притягнення до відповідальності винних осіб (з наступним вичерпним письмовим повідомленням відповідної особи про вжиті (невжиті) заходи відповідальності протягом десяти днів з дня отримання відповідної вимоги), спілкуватися з будь-якими працівниками установи виконання покарань та засудженими (у тому числі на умовах анонімності).

У 3-денний строк з дня відвідування установи виконання покарань Комісія з розгляду скарг приймає рішення, в якому встановлює наявність або відсутність факту та/або строку тримання в неналежних умовах.

Рішення Комісії підписується її членами. Копія рішення Комісії невідкладно, але не пізніше 2 робочих днів з дня його прийняття, надсилається до адміністрації установи виконання покарань та засудженому, члену його сім'ї або близькому родичу, захиснику, які звернулися з заявою. Адміністрація установи після отримання копії рішення Комісії про встановлення факту та/або строку тримання в неналежних умовах зобов'язана негайно вжити передбачених заходів щодо запобігання триманню засуджених в неналежних умовах (тобто, переведення, усунення причин тощо) та у 10-денний строк поінформувати про результати Комісію.

Копія рішення Комісії з розгляду скарг, яким встановлено факт та/або строк тримання засудженого в неналежних умовах, невідкладно надсилається до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, та окружної прокуратури, в межах територіальної юрисдикції якої засуджений відбуває покарання, з метою здійснення контролю за виконанням зазначеного рішення Комісії.

Засуджений у разі незгоди з рішенням Комісії має право оскаржити таке рішення до суду в порядку, передбаченому КПК.

Комісія з розгляду скарг не розглядає повторні заяви засудженого, члена його сім’ї або близького родича, захисника, якщо перша заява вирішена по суті.

Засуджені, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, мають право в порядку, встановленому КВК і нормативно-правовими актами Міністерства юстиції:

триматися в належних умовах;

звертатися до Комісії з розгляду скарг на неналежні умови тримання в установах для попереднього ув’язнення та установах виконання покарань щодо встановлення факту та/або строку тримання в неналежних умовах з метою поновлення порушених прав та у разі незгоди з рішенням Комісії оскаржувати його в судовому порядку.

У ч. 4 статті 113 встановлюється, що кореспонденція, у тому числі в електронній формі, яку засуджені адресують Уповноваженому Верховної Ради з прав людини, Європейському суду з прав людини, Міжнародному кримінальному суду, а також іншим відповідним органам міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, уповноваженим особам таких міжнародних організацій, Комісії з розгляду скарг на неналежні умови тримання в установах для попереднього ув’язнення та установах виконання покарань, до суду та прокуророві, перегляду не підлягає і надсилається за відповідною адресою протягом доби з моменту її подання.

Нагадаємо, що чинна редакція цієї норми передбачає, що кореспонденція, яку засуджені адресують Уповноваженому ВР з прав людини, ЄСПЛ, МКС, а також іншим відповідним органам міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, уповноваженим особам таких міжнародних організацій, до суду та прокуророві, перегляду не підлягає і надсилається за адресою протягом доби з часу її подачі. Також наразі передбачено, що кореспонденція, яку засуджені одержують від зазначених органів та осіб, перегляду не підлягає. У прийнятій редакції змін ця норма відсутня.

Також вносяться подібні зміни до Закону «Про попереднє ув’язнення».

Новий Закон набирає чинності з 1 січня 2025 року, крім окремих норм, які набирають чинності з дня набрання чинності Законом «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо заходів, спрямованих на поновлення прав засуджених осіб та осіб, взятих під варту, у зв'язку з неналежними умовами тримання».

Кабмін має до 31 грудня 2024 року привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Ці окремі норми, які прив’язані до вступу в силу іншого закону про внесення змін до КК та КПК (законопроект 5653 не прийнято), стосуються заходів відшкодування за неналежні умови тримання засудженого у виді скорочення строку, з якого може бути застосовано умовно-дострокове звільнення, заміна призначеного судом покарання більш м’яким або зняття судимості в порядку, передбаченому Кримінальним кодексом, а також норми нового закону, відповідно до якої «заходи відшкодування за неналежні умови тримання осіб, взятих під варту, застосовуються у разі засудження таких осіб за вчинення кримінальних правопорушень та полягають у скороченні строку, з якого може бути застосовано умовно-дострокове звільнення, заміні призначеного судом покарання більш м’яким або зняття судимості в порядку, передбаченому КК».

Таким чином, набуття сили частиною норм прийнятого в цілому законопроекту 5652 прив’язана до внесення змін у КК та КПК законопроектом 5653, який ще не прийнято як закон.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.