У Нью-Йорку продали банан, приклеєний до стіни скотчем, за $6,2 млн

На аукціонах у Нью-Йорку картину Рене Магрітта купили за $121 млн, а твір Комік Мауріціо Каттелана, який зображує приклеєний до стіни банан, за $6,2 млн.

Джерело фото: CNN

Картину бельгійського сюрреаліста Рене Магрітта L’empire des lumières продали за рекордні $121 млн, а концептуальний твір Мауріціо Каттелана Комік, що зображує банан, приклеєний до стіни, — за $6,2 млн. Про це повідомляють Bloomberg та BBC.

На аукціоні Christie’s картину Магрітта придбав анонімний колекціонер. Сума у $121 млн стала найвищою за всю історію продажів робіт цього художника. Картина належить до серії Імперія світла, попередня робота якої була продана у 2022 році за $79,5 млн. Полотно раніше належало дизайнерці інтер'єрів Мікі Ертеґун і виставлено на продаж після її смерті.

На аукціоні Sotheby’s концептуальну роботу Мауріціо Каттелана, що стала інтернет-сенсацією, придбав засновник криптовалютної платформи TRON Джастін Сан. Він отримав не лише банан і срібну стрічку, але й сертифікат автентичності та інструкції щодо демонстрації твору.

Однак Сан заявив, що не планує зберігати Комік надовго. Замість цього він має намір з’їсти банан як частину «унікального мистецького досвіду», відзначаючи його значення у сучасній культурі.

Раніше повідомлялося, що банан, приклеєний до стіни скотчем, продадуть на аукціоні – ціна стартує від $1 млн.

Картина бельгійського сюрреаліста Рене Магрітта L’empire des lumières

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