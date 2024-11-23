23 листопада – День пам’яті жертв Голодоморів і важливі події в історії України

Україна згадує трагедію Голодомору 1932-1933, трагедії голоду 1921-1923 і 1946-1947 років.

Фото: mviskarada.gov.ua

Сьогодні, 23 листопада, Україна відзначає День пам’яті жертв голодоморів — національний день скорботи, який припадає на четверту суботу листопада. Цього дня вшановують пам’ять мільйонів українців, які стали жертвами штучного голоду, організованого сталінським режимом у 1932-1933 роках. Голодомор був частиною репресивної політики, спрямованої на придушення українського селянства та знищення національної ідентичності.

Також Україна згадує трагедії голоду 1921-1923 і 1946-1947 років, які стали наслідком політики радянської влади.

Окрім цього, 23 листопада у світі відзначають:

Всесвітній день акварелі;

Міжнародний день імідж-консультанта;

Міжнародний день обізнаності про ауру;

Міжнародний день боротьби з безкарністю;

Міжнародний день людей, які пережили самогубство близької людини.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святителів Амфілохія та Григорія.

У цей день також відбулися такі події:

1708 — РПЦ піддала анафемі гетьмана Івана Мазепу з політичних мотивів.

1917 — Олександр Немітц телеграмою повідомив про визнання флотом влади УНР.

1938 — Карпатська Україна отримала автономію у складі Чехословаччини.

1994 — Українські альпіністи встановили прапор України на вершині Чогорі (К2).

2003 — Після Революції троянд Едуард Шеварнадзе подав у відставку в Грузії.

2007 — Розпочала роботу Верховна Рада України 6-го скликання.

2022 — Росія була офіційно визнана країною-спонсором тероризму.

Відомі постаті, які народилися цього дня:

130 років від дня народження Якова Шепеля (1894–1921) — повстанського отамана, полковника Армії УНР.

125 років від дня народження Родіона Скалецького (1899–1984) — українського композитора, диригента, фольклориста.

120 років від дня народження Романа Савицького (1904–1974) — українського композитора та педагога.

Також сьогодні відзначають 150 років з дня відкриття Одеського обласного академічного драматичного театру, який починав свою історію як Театр Веліканова.

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