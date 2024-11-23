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23 листопада – День пам’яті жертв Голодоморів і важливі події в історії України

09:24, 23 листопада 2024
Україна згадує трагедію Голодомору 1932-1933, трагедії голоду 1921-1923 і 1946-1947 років.
23 листопада – День пам’яті жертв Голодоморів і важливі події в історії України
Фото: mviskarada.gov.ua
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Сьогодні, 23 листопада, Україна відзначає День пам’яті жертв голодоморів — національний день скорботи, який припадає на четверту суботу листопада. Цього дня вшановують пам’ять мільйонів українців, які стали жертвами штучного голоду, організованого сталінським режимом у 1932-1933 роках. Голодомор був частиною репресивної політики, спрямованої на придушення українського селянства та знищення національної ідентичності.

Також Україна згадує трагедії голоду 1921-1923 і 1946-1947 років, які стали наслідком політики радянської влади.

Окрім цього, 23 листопада у світі відзначають:

  • Всесвітній день акварелі;
  • Міжнародний день імідж-консультанта;
  • Міжнародний день обізнаності про ауру;
  • Міжнародний день боротьби з безкарністю;
  • Міжнародний день людей, які пережили самогубство близької людини.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святителів Амфілохія та Григорія.

У цей день також відбулися такі події:

  • 1708 — РПЦ піддала анафемі гетьмана Івана Мазепу з політичних мотивів.
  • 1917 — Олександр Немітц телеграмою повідомив про визнання флотом влади УНР.
  • 1938 — Карпатська Україна отримала автономію у складі Чехословаччини.
  • 1994 — Українські альпіністи встановили прапор України на вершині Чогорі (К2).
  • 2003 — Після Революції троянд Едуард Шеварнадзе подав у відставку в Грузії.
  • 2007 — Розпочала роботу Верховна Рада України 6-го скликання.
  • 2022 — Росія була офіційно визнана країною-спонсором тероризму.

Відомі постаті, які народилися цього дня:

  • 130 років від дня народження Якова Шепеля (1894–1921) — повстанського отамана, полковника Армії УНР.
  • 125 років від дня народження Родіона Скалецького (1899–1984) — українського композитора, диригента, фольклориста.
  • 120 років від дня народження Романа Савицького (1904–1974) — українського композитора та педагога.

Також сьогодні відзначають 150 років з дня відкриття Одеського обласного академічного драматичного театру, який починав свою історію як Театр Веліканова.

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