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Как платить ЕСВ предпринимателю при прекращении и возобновлении деятельности в одном месяце

23:48, 18 декабря 2024
ФЛП прекращен и зарегистрирован в одном месяце — что с единым социальным взносом.
Как платить ЕСВ предпринимателю при прекращении и возобновлении деятельности в одном месяце
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Главное управление ГНС в Черкасской области разъяснило, как платить единый социальный взнос предпринимателю в случае прекращения и возобновления деятельности в одном месяце.

Плательщиками единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование являются ФЛПы, в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения (кроме электронных резидентов (э-резидентов).

Плательщик ЕСВ должен, в частности, своевременно и в полном объеме начислять, исчислять и уплачивать единый взнос, представлять отчетность, в том числе об основном месте работы работника, в контролирующий орган по основному месту учета в порядке и сроки определенные законодательством (п. 1 и п .4 ч. 2 ст. 6 Закона «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» от 8.07.2010 г. № 2464-VI).

ФЛП лишается статуса предпринимателя с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, ФЛП и общественных формирований записи о госрегистрации прекращения предпринимательской деятельности этим физлицом (ч. 9 ст. 4 Закона «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований») 15.05.2003 г. № 755-IV).

При госрегистрации прекращения предпринимательской деятельности ФЛП (кроме электронных резидентов (э-резидентов) такое физлицо пользуется правами, исполняет обязанности и несет ответственность, предусмотренные для плательщика единого взноса), в части деятельности, осуществляемой им как ФЛП (ч. 4 ст. 6 Закона №2464-VI).

Порядок взятия на учет ФЛП предусмотрен разд. II Порядка учета плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и Положением о реестре страхователей, утвержденным приказом Минфина от 24.11.2014 г. №1162.

При повторной регистрации у плательщика единого взноса возникают обязанности в соответствии с ч. 2 ст. 6 Закона №2464-VI.

Следовательно, говорят налоговики, при прекращении предпринимательской деятельности, единый взнос уплачивается в течение 10 календарных дней, следующих за последним днем ​​соответствующего предельного срока, предусмотренного для представления отчетности, содержащей информацию о суммах начисленного ЕСВ за последний отчетный период:

  • физическими лицами – предпринимателями (кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения) (кроме электронных резидентов (э-резидентов) – за период со дня окончания предыдущего отчетного периода до месяца, в котором осуществлена ​​госрегистрация прекращения предпринимательской деятельности включительно;
  • физлицами, избравшими упрощенную систему налогообложения (кроме электронных резидентов (э-резидентов), – за период со дня окончания предыдущего отчетного периода до месяца, в котором осуществлена ​​госрегистрация прекращения предпринимательской деятельности/или осуществлен переход на уплату других налогов и сборов включительно).

При повторной регистрации предпринимательской деятельности единый взнос уплачивается до 20 числа месяца, следующего за кварталом, за который уплачивается единый взнос в размере не менее минимального страхового взноса в месяц.

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