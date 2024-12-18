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В Бердичеве будут судить подрядчика, завладевшего средствами, выделенными на замену поврежденных ракетой окон в лицее

23:30, 18 декабря 2024
Он обязался качественно отремонтировать в строительном лицее окна, поврежденные в результате ракетных обстрелов в марте 2022 года.
В Бердичеве будут судить подрядчика, завладевшего средствами, выделенными на замену поврежденных ракетой окон в лицее
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В Житомирской области будут судить подрядчика по факту присвоения почти 1,6 млн грн на ремонте и замене поврежденных вражеской ракетой окон в лицее. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

По данным следствия, директор общества присвоил почти 1,6 млн. грн. бюджетных средств из резервного фонда, предназначенных для ликвидации последствий боевых действий и восстановления инфраструктуры городов и сел в условиях военного положения.

Он обязался качественно отремонтировать в строительном лицее города Бердичева окна, поврежденные в результате ракетных обстрелов в марте 2022 года.

Однако установил в аудиториях, спортзале, мастерской и общежитии 94 оконные конструкции, которые не отвечают техническим нормам по энергоэффективности и теплопроводности, указывает прокуратура.

Подрядчик использовал дешевые материалы, не предназначенные для жилых и общественных построек, при этом в актах завысил их стоимость и объем выполненных работ и передал для оплаты. На основании поддельных документов обществу перечислено более 1,9 млн. грн.

По выводам экспертизы, стоимость работ, не отвечающих нормативным требованиям и должна быть переработана, составляет почти 1,6 млн грн, которыми директор распорядился по собственному усмотрению.

«Это не первое его злоупотребление с целевыми бюджетными средствами при замене поврежденных оружием ракетных обстрелов. На днях подрядчику вынесен приговор – 5 лет лишения свободы за подобное правонарушение», — подчеркнули в прокуратуре.

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прокуратура Бердичев Житомир

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