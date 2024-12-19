ГСА обещает доработать программное обеспечение под новые правила распределения дел в судах до 1 марта 2025 года

Для того, чтобы новое Положение об автоматизированной системе документооборота суда вступило в силу, ГП «ИСС» должно доработать программное обеспечение – а это может произойти не ранее марта 2025 года.

Новый порядок автоматизированного распределения дел между судьями и другие новеллы Положения об автоматизированной системе документооборота суда (АСДС), по всей видимости, заработают не раньше марта 2025 года.

Так, в Совет судей Украины 17 декабря официально поступил приказ ГСА о согласовании Положения об автоматизированной системе документооборота суда (АСДС), утвержденном решением ССУ от 11 ноября 2024 года №39 «О необходимости изложения Положения об автоматизированной системе документооборота суда в новой единой действующей редакции».

Временно исполняющий обязанности главы ГСА Максим Пампура в сопроводительном письме указал, что доработка и проведение в соответствие программного обеспечения требованиям Положения об автоматизированной системе документооборота суда, запланирована в срок до 1 марта 2025 года.

В Совете судей объяснили, что единая действующая редакция Положения об АСДС вступит в силу после согласования Государственной судебной администрацией Украины, доработки и приведения в соответствие программного обеспечения требованиям новой действующей редакции Положения и после публикации на сайте ССУ.

Напомним, ССУ, как сообщала «Судебно-юридическая газета», 11 ноября 2024 г. утвердил новую единую редакцию «Положение об автоматизированной системе документооборота суда». Текст нового Положения ССУ обнародовал 22 ноября.

Вместе с тем осталось немало вопросов, в частности, в какой конкретно момент новая единая редакция вступает в силу.

Председатель Совета судей Украины Богдан Монич ранее объяснил в эксклюзивном комментарии «Судебно-юридической газете», что новая редакция «Положения об автоматизированной системе документооборота суда» пока не вступает в силу.

Так, Заключительные и переходные положения предполагают, что Положение вступает в силу после согласования его ГСА со дня обнародования на официальном сайте Совета судей Украины.

Итак, после согласования Положения ГСА, госпредприятие «Информационные судебные системы» приступает к разработке соответствующего программного обеспечения системы документооборота под утвержденные параметры.

«Когда все организационные и технические проблемы будут решены, ССУ заблаговременно уведомит суды о дате публикации согласованного Положения об автоматизированной системе документооборота суда. Это позволит судам заблаговременно привести свои основы автоматизированного распределения дел в соответствие с нормами нового Положения» - отметил Богдан Монич.

Относительно необходимости разработки и утверждения Положения в редакции 2024 года, председатель ССУ пояснил, что в целом с 2017 года в Украине должна была работать ЕСИТС, но этого не произошло по разным причинам, и суды до сих пор используют старое Положение об АСДС.

«Безусловно, оно нуждалось в корректировке, даже учитывая изменения в законодательстве, ведь в его разделах шла речь о Верховном Суде Украины и трех высших специализированных судах, которые, как известно, уже давно не осуществляют правосудие в результате судебной реформы 2016 года.

Кроме того, уже давно возникла необходимость навести порядок в спорных вопросах собственно распределения судебных дел. Дело в том, что с момента утверждения первой редакции Положения об автоматизированной системе документооборота суда в 2010 году, в текст Положения вносились многочисленные изменения, из-за чего начала возникать неразбериха, поскольку те или иные нормы Положения толковались по-разному. Это не влияло на параметры распределения, но являлось причиной многочисленных обращений в ССУ. Даже на сайте «Судебная власть Украины» до этого времени размещена редакция Положения без учета всех изменений.

Также потребовалась наконец решить вопросы дел, которые возвращаются в суд, так сказать после доработки.

Классический пример – это дела об административных правонарушениях. В некоторых судах общей юрисдикции существует практика, когда дело об административном правонарушении рассматривает один судья (например, дело об управлении автомобилем в состоянии опьянения) и направляет его на доработку, а по возвращении дела в суд его рассмотрение завершает другой судья.

Новая редакция Положения, к примеру, предусматривает, что рассмотрение дела будет завершать именно тот судья, который и решил, что дело нуждалось в доработке» - отметил он.

Итак, основная цель состоит в том, чтобы гармонизировать Положение с действующими нормативно правовыми актами и более четко выписать процедуру передачи дела ранее определенному судье.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, как изменится порядок автоматизированного распределения дел между судьями по новому положению.

Автор: Наталя Мамченко

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