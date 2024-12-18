КСЕС утвердил Заключение о дисциплинарной ответственности судей – документ

В заключении очертили, какие допустимые основания для дисциплинарной ответственности судей.

Источник фото: ccu.gov.ua

Консультативный совет европейских судей (КСЕС) утвердил Заключение №27 о дисциплинарной ответственности судей. Об этом сообщили в Высшем совете правосудия.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», непосредственное участие в подготовке Заключения КСЕС принимали судья Конституционного Суда Украины Виктор Городовенко (представитель от Украины в КСЕС) и судья Верховного Суда, председатель Комитета Совета судей Украины по вопросам соблюдения этических норм, предотвращения коррупции и урегулирования конфликта интересов Егор Краснов (заместитель представителя).

Виктор Городовенко, принимавший участие также и в принятии этого Заключения КСЕС, прокомментировал «Судебно-юридической газете» детали свежего документа.

«Как отмечается в преамбуле к Заключению КСЕС, ответственность судей тесно связана с независимостью судей. Если ответственность судей не является четко и адекватно урегулированной, независимость судей подрывается. Это возникает при обстоятельствах, когда судьи при невыясненных обстоятельствах могут столкнуться с потенциально вредными последствиями для их гарантий пребывания на должности или карьерных перспектив», – пояснил он.

КСЕС отмечает, что дисциплинарные санкции должны быть четко определены в законе, легко доступны и перечислены в исчерпывающем списке. Любое дисциплинарное взыскание, налагаемое на судью, должно быть пропорциональным. Увольнение судьи должно происходить только как крайняя мера в исключительно серьезных случаях.

В Заключении рассматриваются следующие вопросы:

Как разграничивается надлежащее применение дисциплинарной ответственности судей?

Какова надлежащая законодательная база и организация дисциплинарного производства в отношении судей?

Какие допустимые основания для дисциплинарной ответственности судей?

Какие процессуальные гарантии необходимы судьям в дисциплинарных разбирательствах?

Заключение КСЕС № 27 (2024) о дисциплинарной ответственности судей:

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