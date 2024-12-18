КРЄС затвердила Висновок про дисциплінарну відповідальність суддів – документ

У висновку окреслили, які допустимі підстави для дисциплінарної відповідальності суддів.

Джерело фото: ccu.gov.ua

Консультативна рада європейських суддів (КРЄС) затвердила Висновок № 27 про дисциплінарну відповідальність суддів. Про це повідомили у Вищій раді правосуддя.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», безпосередню участь у підготовці Висновку КРЄС брали суддя Конституційного Суду України Віктор Городовенко (представник від України у КРЄС) та суддя Верховного Суду, голова Комітету Ради суддів України з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів Єгор Краснов (заступник представника).

Віктор Городовенко, який брав участь також і у прийнятті цього Висновку КРЄС, раніше прокоментував «Судово-юридичній газеті» деталі свіжого документу.

«Як зазначається у преамбулі до Висновку КРЄС, відповідальність суддів тісно пов'язана з незалежністю суддів. Якщо відповідальність суддів не є чітко та адекватно врегульованою, незалежність суддів підривається. Це виникає за обставин, коли судді за нез'ясованих обставин можуть зіткнутися з потенційно шкідливими наслідками для їхніх гарантій перебування на посаді чи кар'єрних перспектив» – пояснив він.

КРЄС зазначає, що дисциплінарні санкції мають бути чітко визначені в законі, легко доступні та перераховані у вичерпному переліку. Будь-яке дисциплінарне стягнення, що накладається на суддю, має бути пропорційним. Звільнення судді має відбуватися лише як крайній захід у винятково серйозних випадках.

У Висновку розглядаються такі питання:

Як розмежовується належне застосування дисциплінарної відповідальності суддів?

Якою є належна законодавча база та організація дисциплінарного провадження щодо суддів?

Які допустимі підстави для дисциплінарної відповідальності суддів?

Які процесуальні гарантії необхідні суддям у дисциплінарних провадженнях?

Висновок КРЄС № 27 (2024) про дисциплінарну відповідальність суддів:

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