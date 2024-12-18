РСУ розгляне проект змін до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ

Рада суддів проведе засідання, на якому розгляне тільки одне питання.

У четвер, 19 грудня, в Києві відбудеться засідання Ради суддів України. Про це повідомив офіційний сайт РСУ.

Попередньо, на порядок денний засідання, винесено одне питання:

Про погодження проекту змін до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ.

Засідання Ради суддів України почнеться о 9:00 19 грудня 2024 року в приміщенні Державної судової адміністрації України (вул. Липська, 18/5, м. Київ) та онлайн режимі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom.

Раніше ми писали, що РСУ отримала від ДСА наказ про погодження Положення про єдину редакцію автоматизовану систему документообігу суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.