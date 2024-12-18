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​РСУ отримала від ДСА наказ про погодження Положення про єдину редакцію автоматизовану систему документообігу суду

14:33, 18 грудня 2024
У листі ДСА зазначається, що «доопрацювання та проведення у відповідність програмного забезпечення до вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду, заплановано в строк до 1.03.2025 року».
​РСУ отримала від ДСА наказ про погодження Положення про єдину редакцію автоматизовану систему документообігу суду
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У вівторок, 17 грудня, до Ради суддів України офіційно надійшов наказ ДСА України про погодження Положення про автоматизовану систему документообігу суду (АСДС), яке було затверджене рішенням Ради суддів України від 11 листопада 2024 року №39 «Про необхідність викладення Положення про автоматизовану систему документообігу суду в новій єдиній чинній редакції». Про це повідомив офіційний сайт РСУ.

У супровідному листі, що підписав т. в. о. Голови ДСА України Максим Пампура зазначається, що «доопрацювання та проведення у відповідність програмного забезпечення до вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду, заплановано в строк до 1.03.2025 року».

У РСУ нагадали, що єдина чинна редакція Положення про автоматизовану систему документообігу суду була затверджена Радою з метою врегулювання технічних та організаційних питань, забезпечення автоматизованої взаємодії Положення про автоматизовану систему документообігу суду та модулів ЄСІТС, їх однакового розуміння та застосування судами відповідних норм.

Разом з тим, у Раді суддів України зазначають, що єдина чинна редакція Положення про АСДС вступить в дію після погодження Державною судовою адміністрацією України, доопрацюванням відповідних модулів ЄСІТС та після публікації на сайті Ради суддів України.

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ДСА РСУ

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