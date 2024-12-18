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РСУ получила от ГСА приказ о согласовании Положения о единой редакции автоматизированной системы документооборота суда

14:33, 18 декабря 2024
В письме ГСА отмечается, что «доработка и проведение в соответствие программного обеспечения требованиям Положения об автоматизированной системе документооборота суда, запланировано в срок до 1.03.2025 года».
РСУ получила от ГСА приказ о согласовании Положения о единой редакции автоматизированной системы документооборота суда
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Во вторник, 17 декабря, в Совет судей Украины официально поступил приказ ГСА Украины о согласовании Положения об автоматизированной системе документооборота суда (АСДС), утвержденном решением Совета судей Украины от 11 ноября 2024 года №39 «О необходимости изложения Положения об автоматизированной системе документооборота суда в новой единственной действующей редакции». Об этом сообщил официальный сайт РСУ.

В сопроводительном письме, подписавшем в. и. о. главы ГСА Украины Максим Пампура отмечается, что «доработка и проведение в соответствие программного обеспечения требованиям Положения об автоматизированной системе документооборота суда, запланировано в срок до 01.03.2025 года».

В РСУ напомнили, что единственная действующая редакция Положения об автоматизированной системе документооборота суда была утверждена Советом с целью урегулирования технических и организационных вопросов, обеспечения автоматизированного взаимодействия Положения об автоматизированной системе документооборота суда и модулей ЕСИТС, их одинакового понимания и применения судами соответствующих норм.

Вместе с тем в Совете судей Украины отмечают, что единственная действующая редакция Положения об АСДС вступит в силу после согласования Государственной судебной администрацией Украины, доработкой соответствующих модулей ЕСИТС и после публикации на сайте Совета судей Украины.

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ГСА РСУ

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