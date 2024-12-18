Реформа МСЭК – какие сроки повторного осмотра будут установлены в рамках новой оценки функционирования

В Министерстве здравоохранения отмечают, что поступает много вопросов о том, какие документы нужны для прохождения оценки повседневного функционирования человека, внедряемого с нового года.
Как известно, с 1 января 2025 вместо медико-социальной экспертизы заработает цифровизированная система оценивания повседневного функционирования человека на базе многопрофильных больниц.
Так, в Минздраве отмечают, что сроки повторных осмотров в рамках оценивания функционирования будут четко определены.
повторный осмотр состоится в соответствии со сроками, установленными в предыдущем решении МСЭК.
у вас нет необходимости проходить оценку повторно.
Однако, если возникнет такая необходимость из-за ухудшения состояния здоровья, то вы можете обратиться к врачу, и он направит вас на оценку.
срок повторного осмотра продлен на 6 месяцев после начала проведения оценки повседневного функционирования, как и соответствующие права, выплаты и гарантии. Например, если повторный обзор был определен на 10.03.2025, то срок прохождения продлен до 30.06.2025. Чтобы пройти повторный осмотр, необходимо будет обратиться к профильному лечащему врачу, который сформирует направление на оценку. Ее будут проводить экспертные команды уже по новым правилам.
повторный осмотр и оценку нужно будет пройти:
мужчинам 25-60 лет с 2 или 3 группой инвалидности – до 1 ноября 2025;
всем остальным пациентам – до 1 апреля 2026 года.
Исключение — невозможность повторного осмотра по следующим причинам:
в таком случае дело будет передано в определенное учреждение здравоохранения, где будут работать экспертные команды. Рассмотрение дела состоится в день, назначенный к этому МСЭК. При этом обязательно сообщат новый адрес, где состоится оценка.
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