Как пациентам подавать документы в новой системе оценки, которая заменит МСЭК

В новой системе оценивания функционирования список документов будет оставаться почти неизменным, однако изменится формат их представления.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что поступает много вопросов о том, какие документы нужны для прохождения оценки повседневного функционирования человека, внедряемого 1 января 2025 года.

Как известно, с 1 января 2025 вместо медико-социальной экспертизы заработает цифровизированная система оценивания повседневного функционирования человека на базе многопрофильных больниц.

Следовательно, в Минздраве отмечают, что в новой системе оценивания функционирования список документов будет оставаться почти неизменным, однако изменится формат их представления. Все документы врач будет передавать через электронную систему — он должен прикрепить их к делу в формате pdf или png или jpg.

Электронное направление – структурированная электронная форма, которую формирует лечащий врач в новой электронной системе. В ней содержится вся необходимая информация о состоянии здоровья и причинах для проведения оценки.

Медицинские выписки амбулаторные из стационара, выводы врача и результаты обследований.

Документы, подтверждающие причину инвалидности.

Как действовать:

Обратитесь к своему врачу. Подготовьте все необходимые документы. Врач внесет всю информацию в электронную систему и создаст направление для вас. Вы получите уведомление от медицинского учреждения о форме, времени и месте оценки. Рассмотрение пройдет в зависимости от определенного формата в назначенный день. Решение экспертной команды также придет на электронную почту или заказным письмом, и необходимая информация будет передана в органы социальной сферы.

В Минздраве подчеркивают, что все предварительно изданные ИПР будут действительны, если не нуждаются в изменениях и дополнениях.

Остальные документы, принятые решения и справки, выданные МСЭК до 31 декабря 2024 года, также будут действующими и будут оставаться основаниями для продолжения предоставления услуг, льгот, пенсий, пособий, компенсаций, надбавок, отсрочок и т.д.

Если вы потеряли документы или справки МСЭК из-за боевых действий или во время переезда/эвакуации и т.д., для их восстановления следует обратиться в орган социальной защиты или территориальный орган ПФУ.

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