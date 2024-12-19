Как пациентам подавать документы в новой системе оценки, которая заменит МСЭК

В Министерстве здравоохранения отмечают, что поступает много вопросов о том, какие документы нужны для прохождения оценки повседневного функционирования человека, внедряемого 1 января 2025 года.
Как известно, с 1 января 2025 вместо медико-социальной экспертизы заработает цифровизированная система оценивания повседневного функционирования человека на базе многопрофильных больниц.
Следовательно, в Минздраве отмечают, что в новой системе оценивания функционирования список документов будет оставаться почти неизменным, однако изменится формат их представления. Все документы врач будет передавать через электронную систему — он должен прикрепить их к делу в формате pdf или png или jpg.
Электронное направление – структурированная электронная форма, которую формирует лечащий врач в новой электронной системе. В ней содержится вся необходимая информация о состоянии здоровья и причинах для проведения оценки.
Медицинские выписки амбулаторные из стационара, выводы врача и результаты обследований.
Документы, подтверждающие причину инвалидности.
Как действовать:
В Минздраве подчеркивают, что все предварительно изданные ИПР будут действительны, если не нуждаются в изменениях и дополнениях.
Остальные документы, принятые решения и справки, выданные МСЭК до 31 декабря 2024 года, также будут действующими и будут оставаться основаниями для продолжения предоставления услуг, льгот, пенсий, пособий, компенсаций, надбавок, отсрочок и т.д.
Если вы потеряли документы или справки МСЭК из-за боевых действий или во время переезда/эвакуации и т.д., для их восстановления следует обратиться в орган социальной защиты или территориальный орган ПФУ.
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