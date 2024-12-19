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Як пацієнтам подавати документи у новій системі оцінювання, яка замінить МСЕК

10:00, 19 грудня 2024
У новій системі оцінювання функціонування перелік документів залишатиметься майже незмінним, однак зміниться формат їхнього подання.
Як пацієнтам подавати документи у новій системі оцінювання, яка замінить МСЕК
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У Міністерстві охорони здоров’я зазначають, що надходить багато запитань про те, які документи потрібні для проходження оцінювання повсякденного функціонування людини, яке впроваджується 1 січня 2025 року.

Як відомо, з 1 січня 2025 року замість медико-соціальної експертизи запрацює цифровізована система оцінювання повсякденного функціонування людини на базі багатопрофільних лікарень.

Відтак, у МОЗ зазначають, що у новій системі оцінювання функціонування перелік документів залишатиметься майже незмінним, однак зміниться формат їхнього подання. Усі документи лікар передаватиме через електронну систему — він має прикріпити їх до справи у форматі pdf, або png, або jpg.

Електронне направлення — структурована електронна форма, яку формує лікуючий лікар у новій електронній системі. У ній міститься вся необхідна інформація про ваш стан здоров’я та причини для проведення оцінювання.

Медичні виписки амбулаторні чи зі стаціонару, висновки лікаря та результати обстежень.

Документи, що підтверджують причину інвалідності.

Як діяти:

  1. Зверніться до свого лікаря.
  2. Підготуйте всі необхідні документи.
  3. Лікар внесе всю інформацію до електронної системи та створить направлення для вас.
  4. Ви отримаєте сповіщення від медичного закладу про форму, час і місце оцінювання.
  5. Розгляд відбудеться залежно від визначеного формату в призначений день.
  6. Рішення експертної команди також прийде на електронну пошту чи рекомендованим листом, та необхідна інформація буде передана до органів соціальної сфери.

У МОЗ підкрелюють, що усі попередньо видані ІПР будуть дійсними, якщо не потребують змін і доповнень. 

Решта документів, прийнятих рішень та довідок, виданих МСЕК до 31 грудня 2024 року, також будуть чинними та залишатимуться підставами для продовження надання послуг, пільг, пенсій, допомог, компенсацій, надбавок, відстрочок тощо.

Якщо ви втратили документи або довідки МСЕК через бойові дії чи під час переїзду/евакуації тощо, для їхнього відновлення потрібно звернутися до органу соціального захисту чи територіального органу ПФУ.

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МОЗ документи МСЕК

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