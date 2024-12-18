Реформа МСЕК – які строки повторних оглядів будуть встановленні у рамках нового оцінювання функціонування

У Міністерстві охорони здоров’я зазначають, що надходить багато запитань про те, які документи потрібні для проходження оцінювання повсякденного функціонування людини, яке впроваджується з нового року.
Як відомо, з 1 січня 2025 року замість медико-соціальної експертизи запрацює цифровізована система оцінювання повсякденного функціонування людини на базі багатопрофільних лікарень.
Так, у МОЗ зазначають, що строки повторних оглядів у рамках оцінювання функціонування будуть чітко визначені.
повторний огляд відбудеться відповідно до строків, встановлених у попередньому рішенні МСЕК.
у вас немає потреби проходити оцінювання повторно.
Проте, якщо виникне така необхідність через погіршення стану здоров’я, то ви можете звернутись до лікаря, і він скерує вас на оцінювання.
термін повторного огляду продовжено на 6 місяців від початку впровадження оцінювання з повсякденного функціонування, як і відповідні права, виплати та гарантії. Наприклад, якщо повторний огляд було визначено на 10.03.2025, то строк для проходження подовжено до 30.06.2025. Щоб пройти повторний огляд, необхідно буде звернутися до профільного лікуючого лікаря, який сформує направлення на оцінювання. Його будуть проводити експертні команди вже за новими правилами.
повторний огляд та оцінювання потрібно буде пройти:
чоловікам 25-60 років з 2 або 3 групою інвалідності – до 1 листопада 2025 року;
усім іншим пацієнтам – до 1 квітня 2026 року.
Винятки — неможливість повторного огляду з таких причин:
у такому випадку справу буде передано до визначеного закладу охорони здоровʼя, де працюватимуть експертні команди. Розгляд справи відбудеться в день, який був призначений до цього МСЕК. При цьому обовʼязково повідомлять нову адресу, де відбудеться оцінювання.
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