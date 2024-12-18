Реформа МСЕК – які строки повторних оглядів будуть встановленні у рамках нового оцінювання функціонування

Строки повторних оглядів у рамках оцінювання функціонування будуть чітко визначені.

У Міністерстві охорони здоров’я зазначають, що надходить багато запитань про те, які документи потрібні для проходження оцінювання повсякденного функціонування людини, яке впроваджується з нового року.

Як відомо, з 1 січня 2025 року замість медико-соціальної експертизи запрацює цифровізована система оцінювання повсякденного функціонування людини на базі багатопрофільних лікарень.

Так, у МОЗ зазначають, що строки повторних оглядів у рамках оцінювання функціонування будуть чітко визначені.

Якщо ви вже маєте статус інвалідності:

повторний огляд відбудеться відповідно до строків, встановлених у попередньому рішенні МСЕК.

Якщо інвалідність встановлена безстроково:

у вас немає потреби проходити оцінювання повторно.

Проте, якщо виникне така необхідність через погіршення стану здоров’я, то ви можете звернутись до лікаря, і він скерує вас на оцінювання.

Якщо строк повторного огляду припадає на січень-червень 2025 року:

термін повторного огляду продовжено на 6 місяців від початку впровадження оцінювання з повсякденного функціонування, як і відповідні права, виплати та гарантії. Наприклад, якщо повторний огляд було визначено на 10.03.2025, то строк для проходження подовжено до 30.06.2025. Щоб пройти повторний огляд, необхідно буде звернутися до профільного лікуючого лікаря, який сформує направлення на оцінювання. Його будуть проводити експертні команди вже за новими правилами.

Якщо з поважних причин не змогли раніше пройти повторний огляд протягом 2022-2024 року, керуючись відповідною нормою в законодавстві:

повторний огляд та оцінювання потрібно буде пройти:

чоловікам 25-60 років з 2 або 3 групою інвалідності – до 1 листопада 2025 року;

усім іншим пацієнтам – до 1 квітня 2026 року.

Винятки — неможливість повторного огляду з таких причин:

люди перебувають на територіях, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих територіях;

пацієнти з важкими порушеннями функцій організму (не мають кінцівки або якогось з парних органів, не чують або не бачать, мають онкологічне або психічне захворювання);

чинні військовослужбовці, працівники поліції та СБУ – для них статус інвалідності залишається чинним на період проходження військової служби та протягом 60 календарних днів з дати звільнення з військової служби.

Якщо ваші документи вже в МСЕК і призначена дата засідання у 2025 році:

у такому випадку справу буде передано до визначеного закладу охорони здоровʼя, де працюватимуть експертні команди. Розгляд справи відбудеться в день, який був призначений до цього МСЕК. При цьому обовʼязково повідомлять нову адресу, де відбудеться оцінювання.

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