РСУ рассмотрит проект изменений к Общему классификатору специализаций судей и категориям дел

Совет судей проведет заседание, на котором будет рассмотрен только один вопрос.

В четверг, 19 декабря, в Киеве состоится заседание Совета судей Украины.

Предварительно, в повестку дня заседания, вынесен один вопрос:

О согласовании проекта изменений в Общий классификатор специализаций судей и категорий дел.

Заседание Совета судей Украины начнется в 9:00 19 декабря 2024 года в помещении Государственной судебной администрации Украины (ул. Липская, 18/5, г. Киев) и онлайн режиме с использованием платформы для видеоконференций Zoom.

Ранее сообщалось, что РСУ получила от ГСА приказ о согласовании Положения о единой редакции автоматизированной системы документооборота суда.

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