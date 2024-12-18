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Опубликован закон о судебном контроле за исполнением решений — Восточный АХС объяснил основные изменения в ХПК

17:24, 18 декабря 2024
В Хозяйственный процессуальный кодекс внесены изменения о судебном контроле за исполнением решений.
Опубликован закон о судебном контроле за исполнением решений — Восточный АХС объяснил основные изменения в ХПК
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В газете «Голос Украины» опубликован Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании положений о судебном контроле за исполнением судебных решений» от 21 ноября 2024 года № 4094-IX. Он вступает в силу с 19 декабря.

Восточный апелляционный хозяйственный суд объяснил, какие основные изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины содержит в себе документ.

Как указывается в пояснительной записке, Закон разработан для совершенствования положений о судебном контроле.

Им внесены изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты.

Дела в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций, производство в которых открыто до вступления в силу настоящего Закона, рассматриваются с учетом особенностей, действующих после вступления в силу настоящего Закона.

До Господарського процесуального кодексу України внесено, зокрема, такі зміни:

  • під час здійснення судового контролю за виконанням судового рішення суд може стягнути в дохід державного бюджету з відповідача, боржника чи керівника боржника (якщо боржник є юридичною особою) штраф у сумі від двадцяти до сорока розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (стаття 135);
  • заява про встановлення або зміну способу або порядку виконання, відстрочення або розстрочення виконання судового рішення розглядається у двадцятиденний строк з дня її надходження у судовому засіданні з повідомленням учасників справи (стаття 331);
  • невиконання боржником рішення суду про зобов’язання вчинити певні дії щодо майна стягувача або майна, присудженого на користь стягувача, протягом 2-х місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, є самостійною підставою для зміни способу і порядку виконання такого судового рішення шляхом стягнення з боржника суми вартості відповідного майна (крім випадків, коли стягувач перешкоджає провадженню виконавчих дій, вартість майна неможливо визначити або майно відповідно до закону не може оцінюватися). Вартість майна визначається відповідно до вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (стаття 331);
  • скарга подається до суду, який розглянув справу як суд першої інстанції, в письмовій формі та підписується стороною виконавчого провадження, її представником або іншою особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи. Подана без додержання визначених вимог скарга повертається скаржнику без розгляду протягом 4-х днів після її надходження до суду (стаття 340);
  • скарга розглядається у двадцятиденний строк з дня прийняття її до розгляду у судовому засіданні за участю стягувача, боржника і державного виконавця або іншої посадової особи органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця, рішення, дія чи бездіяльність яких оскаржуються (стаття 342);
  • у разі встановлення обґрунтованості скарги суд скасовує оскаржувані рішення та визнає дії чи бездіяльність неправомірними і зобов’язує державного виконавця або іншу посадову особу органу державної виконавчої служби, приватного виконавця усунути порушення (поновити порушене право заявника) (стаття 342);
  • суд, який розглянув справу як суд першої інстанції, за письмовою заявою стягувача може зобов’язати боржника подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення у господарських справах (статті 345-1 – 345-4).

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 9462 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию положений о судебном контроле за исполнением судебных решений».

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