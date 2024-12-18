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Опубліковано закон про судовий контроль за виконанням рішень — Східний АГС пояснив основні зміни до ГПК

17:24, 18 грудня 2024
До Господарського процесуального кодексу внесені зміни щодо судового контролю за виконанням рішень.
Опубліковано закон про судовий контроль за виконанням рішень — Східний АГС пояснив основні зміни до ГПК
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У газеті «Голос України» опубліковано Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення положень про судовий контроль за виконанням судових рішень» від 21 листопада 2024 року № 4094-IX. Він набирає чинності з 19 грудня.

Східний апеляційний господарський суд пояснив, які основні зміни до Господарського процесуального кодексу України містить у собі документ.

Як вказується у пояснювальній записці, Закон розроблений з метою удосконалення положень про судовий контроль.

Ним внесено зміни до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів.

Справи у судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій, провадження у яких відкрито до набрання чинності цим Законом, розглядаються з урахуванням особливостей, що діють після набрання чинності цим Законом.

До Господарського процесуального кодексу України внесено, зокрема, такі зміни:

  • під час здійснення судового контролю за виконанням судового рішення суд може стягнути в дохід державного бюджету з відповідача, боржника чи керівника боржника (якщо боржник є юридичною особою) штраф у сумі від двадцяти до сорока розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (стаття 135);
  • заява про встановлення або зміну способу або порядку виконання, відстрочення або розстрочення виконання судового рішення розглядається у двадцятиденний строк з дня її надходження у судовому засіданні з повідомленням учасників справи (стаття 331);
  • невиконання боржником рішення суду про зобов’язання вчинити певні дії щодо майна стягувача або майна, присудженого на користь стягувача, протягом 2-х місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, є самостійною підставою для зміни способу і порядку виконання такого судового рішення шляхом стягнення з боржника суми вартості відповідного майна (крім випадків, коли стягувач перешкоджає провадженню виконавчих дій, вартість майна неможливо визначити або майно відповідно до закону не може оцінюватися). Вартість майна визначається відповідно до вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (стаття 331);
  • скарга подається до суду, який розглянув справу як суд першої інстанції, в письмовій формі та підписується стороною виконавчого провадження, її представником або іншою особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи. Подана без додержання визначених вимог скарга повертається скаржнику без розгляду протягом 4-х днів після її надходження до суду (стаття 340);
  • скарга розглядається у двадцятиденний строк з дня прийняття її до розгляду у судовому засіданні за участю стягувача, боржника і державного виконавця або іншої посадової особи органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця, рішення, дія чи бездіяльність яких оскаржуються (стаття 342);
  • у разі встановлення обґрунтованості скарги суд скасовує оскаржувані рішення та визнає дії чи бездіяльність неправомірними і зобов’язує державного виконавця або іншу посадову особу органу державної виконавчої служби, приватного виконавця усунути порушення (поновити порушене право заявника) (стаття 342);
  • суд, який розглянув справу як суд першої інстанції, за письмовою заявою стягувача може зобов’язати боржника подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення у господарських справах (статті 345-1 – 345-4).

Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 9462 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення положень про судовий контроль за виконанням судових рішень».

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