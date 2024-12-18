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Апеляційна палата ВАКС залишила в силі вирок судді з Київщини щодо декларування недостовірної інформації

18:08, 18 грудня 2024
АП ВАКС розглянула апеляційну скаргу на вирок ВАКС щодо судді одного з районних судів Київської області.
Апеляційна палата ВАКС залишила в силі вирок судді з Київщини щодо декларування недостовірної інформації
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У вівторок, 17 грудня, Апеляційна палата ВАКС завершила розгляд апеляційної скарги сторони захисту на вирок ВАКС від 5.02.20, яким суддю одного з районних судів Київської області визнано винуватим в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» (ч. 1 ст. 366-2 КК України). Про це поінформувала пресслужба Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Суд першої інстанції призначив покарання  вказаній особі у виді штрафу розміром 44,2 тис. грн з позбавленням права обіймати посади, пов`язані зі здійсненням функцій представника влади в органах судової влади, строком на 1 рік. Разом з тим, на підставі ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України суддю було звільнено від покарання у звʼязку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

«За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу захисту, а вирок ВАКС – без змін», - йдеться у повідомленні.

Ухвала суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту проголошення, може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців з дня її проголошення.

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