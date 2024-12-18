Статус підприємця не обмежує фізичну особу щодо обсягу її людських прав і свобод, гарантованих Конституцією – КСУ ухвалив рішення

Конституційний Суд України ухвалив Рішення у справі щодо конституційних гарантій прав фізичних осіб-підприємців.

Другий сенат Конституційного Суду України 18 грудня ухвалив Рішення у справі за конституційною скаргою Кирила Бурми щодо відповідності Конституції України приписів статті 51 Цивільного кодексу.

Згідно зі статтею 51 Кодексу «до підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин».

Кирило Бурма стверджував, що оспорювані приписи Цивільного кодексу порушують конституційний принцип недискримінації (стаття 24 Конституції) та унеможливлюють застосування до фізичної особи-підприємця принципу зворотної дії в часі законів та інших нормативних актів в аспекті пом’якшення відповідальності особи (частина перша статті 58 Конституції України).

Як повідомили у Конституційному Суді, КСУ дійшовши висновку, що приписи статті 51 ЦК відповідають Конституції. Водночас акцентував, що основою юридичного статусу фізичної особи є гарантовані Конституцією України людські права і свободи.

КСУ вказав, що у випадку реалізації фізичною особою конституційного права на підприємницьку діяльність, її юридичний статус додатково набуває правомочностей, які випливають зі статусу підприємця. Відтак юридичний статус підприємця не обмежує фізичну особу щодо обсягу її людських прав і свобод, гарантованих Конституцією України.

Конституційний Суд України наголосив також, що дотримання конституційних гарантій вільного розвитку підприємництва є значущим не лише для ефективного розвитку ринкової економіки, самозайнятості осіб і наповнення державного бюджету, а й також для зміцнення таких основоположних цінностей конституційного порядку України як демократія та правовладдя (верховенство права).

На підставі наведеного Конституційний Суд України дійшов висновку, що тлумачення та застосування приписів статті 51 Кодексу мають бути сутнісно узгодженими з принципами та нормами Конституції України (конституційно-конформний спосіб) задля того, щоб рівень конституційних гарантій прав і свобод людини в умовах реалізації нею права на підприємницьку діяльність, не заборонену законом (частина перша статті 42 Конституції України), не було знижено.

Суддя-доповідач у цій справі – суддя Конституційного Суду України Василь Лемак.

Текст Рішення та його резюме будуть оприлюднені на офіційному вебсайті Суду 19 грудня.

Нагадаємо, що КСУ 18 грудня також ухвалив рішення, за яким норму закону про прокуратуру, яка передбачає, що прокурор звільняється з посади у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури або у разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури визнано неконституційною.

Автор: Наталя Мамченко

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