Прийняття Вифлеємського Вогню є частиною великої міжнародної акції, яка підкреслює важливість добрих справ і єднання у період різдвяних свят.

Українські пластуни передали Вифлеємський Вогонь Миру до Львівського окружного адміністративного суду.

Вифлеємський Вогонь Миру запалюється щороку напередодні Різдва в місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі. Він є символом миру, любові, єдності та добра.

Судді та працівники апарату суду, відзначаючи важливість цієї події, виразили вдячність пластунам за передачу вогню, що є символом єдності та миру.

В суді розповіли, що прийняття Вифлеємського Вогню є частиною великої міжнародної акції, яка підкреслює важливість добрих справ і єднання у період різдвяних свят. Його передача стала традицією, яка охоплює багато країн світу.

«Львівський окружний адміністративний суд із задоволенням приєднався до цієї ініціативи, що надає додаткову значимість атмосфері взаємоповаги та доброчесності, що панує у колективі суду. Тепер цей світлий символ буде вносити тепло і світло у стіни суду, нагадуючи про те, що ми разом здатні створювати краще майбутнє», — зазначили в судовій установі.

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