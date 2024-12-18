Принятие Вифлеемского Огня является частью большой международной акции, подчеркивающей важность добрых дел и единения в период рождественских праздников.

Украинские пластуны передали Вифлеемский Огонь Мира во Львовский окружной административный суд.

Вифлеемский Огонь Мира зажигается каждый год в канун Рождества в месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Он символ мира, любви, единства и добра.

Судьи и работники аппарата суда, отмечая важность этого события, выразили благодарность пластунам за передачу огня, что является символом единства и мира.

В суде рассказали, что принятие Вифлеемского Огня является частью крупной международной акции, подчеркивающей важность добрых дел и единения в период рождественских праздников. Его передача стала традицией, охватывающей многие страны мира.

«Львовский окружной административный суд с удовольствием присоединился к этой инициативе, что придает дополнительную значимость атмосфере взаимоуважения и добродетели, царящей в коллективе суда. Теперь этот светлый символ будет вносить тепло и свет в стены суда, напоминая, что мы вместе способны создавать лучшее будущее», — отметили в судебном учреждении.

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