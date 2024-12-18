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ВСП утвердил Единые показатели для оценки доброчестности и профессиональной этики судьи

16:54, 18 декабря 2024
В ВСП заявили, что целью разработки единых показателей является введение унифицированных стандартов для оценки доброчестности и профессиональной этики судьи.
ВСП утвердил Единые показатели для оценки доброчестности и профессиональной этики судьи
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Высший совет правосудия сообщил, что утвердил Единые показатели оценки добродетели и профессиональной этики судьи (кандидата на должность судьи).

Законом Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторых законодательных актов Украины по усовершенствованию процедур судейской карьеры» Высшему совету правосудия предоставлены полномочия утверждать Единые показатели для оценки доброчестности и профессиональной этики судьи (кандидата на должность судьи) после консультаций с Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Советом судей Украины и Общественным советом доброчестности.

«С целью разработки показателей 8 февраля 2024 года ВСП создал рабочую группу. В ее состав входили члены Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Совета судей Украины, представители Общественного совета доброчесности, международных проектов.

Целью разработки единых показателей является введение унифицированных стандартов для оценки доброчестности и профессиональной этики судьи, которые будут использоваться при осуществлении соответствующих функций ВСП, ВККС Украины, ГРД.

Решение ВСП принято с отдельным мнением», - заявили в ВСП.

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судья ВСП

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