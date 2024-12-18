ВРП затвердила Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді

У ВРП заявили, що метою розроблення єдиних показників є запровадження уніфікованих стандартів для оцінки доброчесності та професійної етики судді.

Вища рада правосуддя повідомила, що затвердила Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді).

Законом України «Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри» Вищій раді правосуддя надані повноваження затверджувати Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) після консультацій з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Радою суддів України та Громадською радою доброчесності.

«З метою розробки показників 8 лютого 2024 року ВРП створила робочу групу. До її складу входили члени Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів України, представники Громадської ради доброчесності, міжнародних проєктів.

Метою розроблення єдиних показників є запровадження уніфікованих стандартів для оцінки доброчесності та професійної етики судді, які використовуватимуть під час здійснення відповідних функцій ВРП, ВККС України, ГРД. Єдиними показниками також активно користуватимуться судді в разі оскарження в судах процедур та рішень.

Рішення ВРП прийняте з окремою думкою», - заявили у ВРП.

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