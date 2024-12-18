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Чули сигнали партнерів, але ця розмова нечесна — Зеленський відкинув можливість зниження мобілізаційного віку

16:56, 18 грудня 2024
Президент наголосив, що Україні потрібно посилювати технологічну складову армії.
Чули сигнали партнерів, але ця розмова нечесна — Зеленський відкинув можливість зниження мобілізаційного віку
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Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена закликала українську владу швидко збільшити чисельність армії, призвавши більше людей і змінивши свої закони про мобілізацію, щоб дозволити призов до ​​війська чоловіків віком з 18 років. Також там висловили розчарування тим, що Україна не змінила законодавство, аби мобілізувати чоловіків від 18 років.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна знає про сигнал партнерів про зниження мобілізаційного віку. Однак, за його словами, варто зосередитись на технологічності війська, а не на вік солдата.

«У нас мобілізаційний вік з 25 років. Від деяких лідерів ми чули сигнали, що «давайте знижуйте вік мобілізації». Я вважаю, що на сьогодні це нечесна розмова. Я це публічно і не публічно лідерам говорив. Просто це не чесно. Сучасна війна інша», — наголосив Глава держави в інтерв'ю Le Parisien.

Президент зазначив, що у сучасній війні увага зосереджується на використанні дронів, артилерії, далекобійної зброї та авіації.

«Без прикриття неба як можна штурмувати й йти вперед? І лідери це знають. І тому це знаєте такі політичні ігри. Авжеж чим молодша людина, тим вона фізично сильніша. Але для мене дуже важливо зберегти життя наших людей, зберегти життя нашої молоді. І тому дуже важливо передусім звертати увагу на технологічність армії, а не на вік військового», - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що раніше Ольга Стефанішина наголосила, що зниження мобілізаційного віку в Україні не може бути продиктоване заявами посадовців Білого дому чи будь-кого іншого.

Слід зауважити, що речник Держдепу США Метью Міллер вказав, що якщо Україна мобілізує додатковий людський ресурс, то партнери будуть готові його оснастити і навчити. В той же час, Президент України Володимир Зеленський вказав, що «ми не повинні компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів».

У жовтні Президент України Володимир Зеленський зазначив, що західні партнери дійсно хотіли, щоб в Україні зменшили мобілізаційний вік.

«Партнери хотіли б, щоб у нас був зменшений вік. Ми поки що не бачимо, для чого вводити ці зміни. Це небезпечно. Для цього у нас є інструмент – у Міноборони є контракти. По своїй волі бійці можуть йти, навіть у віці 18 років. Поки що так», – сказав Зеленський. Згодом він повторив свій меседж 10 грудня.

Раніше радник керівника Офісу Президента України Сергій Лещенко заявив, що політики зі США тиснуть на Президента Зеленського з тим, щоб він подав ініціативу щодо зниження мобілізаційного віку.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україні доведеться прийняти важкі рішення щодо подальшої мобілізації, оскільки «це критично, тому що навіть з грошима, навіть з боєприпасами, на передовій повинні бути люди, щоб впоратися з російською агресією», заявив він.

11 грудня The Telegraph повідомило, що вимоги партнерів стосовно мобілізації 18-річних стало предметом жорсткої суперечки із адміністрацією Байдена.

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ЗСУ військові війна військовослужбовці Володимир Зеленський мобілізація

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