Володимир Зеленський зробив заяву, щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років

За словами Президента, Україна не повинна компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів.

Президент України Володимир Зеленський назвав пріоритетом постачання ракет і зниження військового потенціалу РФ, а не зниження призовного віку. Таку заяву він зробив у відповідь на розмови в ЗМІ про зниження призовного віку українців для відправки на фронт.

«Пріоритетом повинні бути поставки ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні. Метою має бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах» - наголосив Президент.

За його словами, необхідно зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та підготовці особового складу для використання цієї техніки.

«Ми не повинні компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів», - зазначив він.

Зеленський підкреслив, що «найважливіше – працювати разом над тим, як завершити цю війну. Це наш головний пріоритет».

«Саме на цьому ми зосередилися на зустрічі в Парижі, і це була дуже продуктивна розмова. Я ще раз висловлюю подяку президенту Макрону за її організацію, а також глибоку вдячність президенту Трампу за його тверду рішучість завершити цю війну справедливо. Це правильний підхід, і важливо, щоб усі деталі були ретельно опрацьовані, щоб забезпечити справді міцний мир», - зазначив він.

Володимир Зеленський наголосив, що «потрібна єдність – єдність Америки, Європи та всіх у світі, хто цінує безпеку, – а також сильні позиції та гарантії миру», щоб досягти успіху в завершенні цієї війни.

Раніше речник Державного департаменту США Метью Міллер заявляв, що союзники готові надати необхідне забезпечення екіпіруванням для українських рекрутів, якщо влада України піде на розширення мобілізації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.