Практика судів
  1. В Україні

Володимир Зеленський зробив заяву, щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років

08:39, 10 грудня 2024
За словами Президента, Україна не повинна компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів.
Володимир Зеленський зробив заяву, щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський назвав пріоритетом постачання ракет і зниження військового потенціалу РФ, а не зниження призовного віку. Таку заяву він зробив у відповідь на розмови в ЗМІ про зниження призовного віку українців для відправки на фронт.

«Пріоритетом повинні бути поставки ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні. Метою має бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах» - наголосив Президент.

За його словами, необхідно зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та підготовці особового складу для використання цієї техніки.

«Ми не повинні компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів», - зазначив він.

Зеленський підкреслив, що «найважливіше – працювати разом над тим, як завершити цю війну. Це наш головний пріоритет».

«Саме на цьому ми зосередилися на зустрічі в Парижі, і це була дуже продуктивна розмова. Я ще раз висловлюю подяку президенту Макрону за її організацію, а також глибоку вдячність президенту Трампу за його тверду рішучість завершити цю війну справедливо. Це правильний підхід, і важливо, щоб усі деталі були ретельно опрацьовані, щоб забезпечити справді міцний мир», - зазначив він.

Володимир Зеленський наголосив, що «потрібна єдність – єдність Америки, Європи та всіх у світі, хто цінує безпеку, – а також сильні позиції та гарантії миру», щоб досягти успіху в завершенні цієї війни.

Раніше речник Державного департаменту США Метью Міллер заявляв, що союзники готові надати необхідне забезпечення екіпіруванням для українських рекрутів, якщо влада України піде на розширення мобілізації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

війна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС оголошує добір на 1463 вакантних посади суддів місцевих судів – відомі подробиці

Добір на посади суддів буде оголошено 11 грудня, документи можна буде подати у березні, а кваліфікаційний іспит відбудеться влітку 2025 року.

Роботодавець не може звільнити викривача корупції чи притягнути його до дисциплінарної відповідальності – Верховний Суд

Викривача корупції не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу – позиція Верховного Суду.

Кабмін пропонує звільнити власників авто – учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності – від обов’язкових договорів страхування відповідальності

Уряд пропонує звільнити учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності по 31 грудня 2025 року від обов’язкового укладення договорів страхування цивільно-правової відповідальності власників автомобілів

Вимога набирати 75% балів за IQ-тест, а також необхідність складати іспит з усіх видів судової спеціалізації для учасників добору на посади суддів скасовані – Президент підписав закон

Зміни до Закону «Про судоустрій і статус суддів» в частині особливостей складання кваліфікаційного іспиту стали реальністю

Суддів та працівників апаратів судів необхідно включити до переліку осіб, які мають право брати участь у програмі «єОселя» – Рада суддів

Участь суддів і працівників апаратів судів у програмі «єОселя» дозволить не лише забезпечити їх житлові потреби, але й підкреслить внесок у функціонування держави в кризових умовах.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Павло Павліш
    Павло Павліш
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики