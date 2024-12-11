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В адміністрації Байдена невдоволені відмовою Президента України знизити призовний вік до 18 років — The Telegraph

10:24, 11 грудня 2024
Чиновники адміністрації Байдена та генсек НАТО думають, що потрібно розширити кількість українців на фронті, починаючи призов до армії 18-річних - The Telegraph.
В адміністрації Байдена невдоволені відмовою Президента України знизити призовний вік до 18 років — The Telegraph
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Відмова Президента України Володимира Зеленського знижувати мобілізаційний вік в Україні до 18 років погіршила його відносини з адміністрацією Джо Байдена. Про це стверджує видання The Telegraph.

Там зазначають, що за майже три роки війни між двома лідерами було чимало суперечок, але суперечка, яка почала розгортатися минулого тижня, може стати тією, «яка покладе їм усім край»

Протягом останніх тижнів американські офіційні особи негласно закликали своїх українських колег призивати чоловіків віком від 18 років на фронт. Вашингтон стверджує, що дефіцит живої сили досягає критичної стадії, через просування росіян, а Дональд Трамп може припинити військову підтримку Києва, коли вступить на посаду в січні. З чітким посланням із Вашингтона виступив держсекретар Ентоні Блінкен.

Генсек НАТО Марк Рютте також долучився до цієї теми, заявивши, що «очевидно, що ми повинні переконатися, що в Україні є достатня кількість людей».

Коли Блінкен заявив, що США будуть готові озброїти і навчити нові бригади, послідувала відповідь Зеленського, який заявив, що «Путін боїться лише Трампа і, можливо, Китаю».

Він також попередив адміністрацію Байдена, що «пріоритетом має бути надання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не призовний вік в Україні».

У матеріалі також додають, що через вікову структуру населення в Україні група 18-25 річних є набагато менш чисельною, порівняно зі старшими поколіннями, тож у цьому бачать небезпеку для демографії у майбутньому.

Раніше речник Державного департаменту США Метью Міллер заявляв, що союзники готові надати необхідне забезпечення екіпіруванням для українських рекрутів, якщо влада України піде на розширення мобілізації.

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США Україна Володимир Зеленський Джо Байден мобілізація

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