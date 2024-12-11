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Суд підтвердив законність дій податкової у справі про зобов’язання з ПДВ на 113 мільйонів гривень

11:24, 11 грудня 2024
Контролюючий орган здійснив камеральну перевірку податкової звітності з ПДВ у платника та виявив порушення.
Суд підтвердив законність дій податкової у справі про зобов’язання з ПДВ на 113 мільйонів гривень
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Податкова служба у Полтавській області повідомляє, що судом першої інстанції підтримано позицію контролюючого органу щодо правомірності прийнятих повідомлень-рішень, якими визначено податкове зобов’язання за платежем податок на додану вартість та застосовано штрафні (фінансові) санкції на загальну суму 113 216 400,0 гривень.

Так, контролюючим органом проведено камеральну перевірку податкової звітності з податку на додану вартість платника та встановлено порушення пункту 184.7 статті 184 ПК України  та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 №21, зі змінами та доповненнями.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що акт камеральної перевірки від 04.01.2024 повинен був бути оформлений до 20.11.2023, а тому контролюючим органом не дотримано вимог пункту 76.3 статті 76 ПК України щодо строку проведення камеральної перевірки товариства. Також у спірних правовідносинах повинні бути застосовані положення абзацу  1 підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX ПК України. 

Під час розгляду справи, судом взято до уваги доводи контролюючого органу про те, що спірне податкове повідомлення-рішення відповідає вимогам чинного законодавства, а саме: рішенням ДПС у Полтавській області від 13.09.2023 товариство виключено  з Реєстру платників ПДВ на підставі пункту 184.1 статті 184 ПК України у зв’зку з тим, що платник протягом 12 послідовних податкових місяців не подавав контролюючому органу декларації з податку на додану вартість, самостійно умовний продаж залишків товарів та необоротних активів не визнано та відповідно належна сума податкових зобов’язань з податку на додану вартість не визначена і до бюджету не сплачена.

Судом зроблено висновок, що за змістом положення пункту 102.1 статті 102 ПК України контролюючий орган має право провести перевірку та самостійно визначити суму грошових зобов’язань платника податків у випадках, визначеним цим Кодексом, не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації.

Згідно акту камеральної перевірки від 04.01.2024 граничний строк подання податкової декларації з податку на додану вартість за вересень 2023 року – 20 жовтня 2023 року. Таким чином, камеральна перевірка та винесення оскаржуваного податкового повідомлення-рішення здійснені контролюючим органом в межах строків, визначених пунктом 76.3 статті 76 ПК та статтею 102 ПК України.

Відтак, Полтавським окружним адміністративним судом від 19 листопада 2024 року у справі №440/5847/24 відмовлено у задоволення позову товариства до ДПС у Полтавській області. 

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