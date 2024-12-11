Ексміністр оборони Південної Кореї намагався накласти на себе руки в СІЗО

Колишнього міністра оборони Південної Кореї утримують у СІЗО за звинуваченням у заколоті.

Фото: allkpop.com

У середу, 11 грудня, колишній міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен намагався накласти на себе руки у слідчому ізоляторі Сеула. Про це повідомило агентство Yonhap із посиланням на представника пенітенціарної служби.

Начальник СІЗО Шин Йонг-Хе заявив, що стан здоров’я ексміністра стабільний.

Після невдалої спроби Кім перебуває в захисній камері, і його стан здоров'я залишається стабільним, повідомив законодавцям під час парламентських слухань Шин Йонг-Хе.

Екс-міністра оборони Південної Кореї утримують у СІЗО за звинуваченням у заколоті, пов'язаному з розслідуванням оголошення воєнного стану.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, поліція Південної Кореї розпочала розслідування щодо президента за підозрою у держзраді. У скаргах згадуються не лише Юн Сок Йоль, а й колишній міністр оборони Кім Йон Хен, начальник штабу армії Пак Ан Су та міністр внутрішніх справ Лі Сан Мін. Їх усіх звинувачують у держзраді через оголошення воєнного стану 3 грудня.

Як повідомлялося, президент Південної Кореї оголосив про введення воєнного стану в країні. За його словами, рішення було ухвалено для того, щоб «викорінити пропівнічнокорейські сили і підтримати конституційний порядок у країні».

Після цього в країні заборонили будь-яку політичну діяльність, протести, а під контролем влади опинилися усі ЗМІ. Окрім того, будівлю парламенту заблокували, там перебували військові.

Згодом парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану в країні.

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