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В Україні прискорилась продовольча інфляція — зросли ціни на яйця, овочі та молоко

09:59, 11 грудня 2024
У листопаді річна інфляція прискорилась до 11,2%.
В Україні прискорилась продовольча інфляція — зросли ціни на яйця, овочі та молоко
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У листопаді споживчі ціни зросли на 1,9% (до жовтня 2024 року), з початку року – зросли на 10,4% (до грудня 2023 року). Про це поінформувала Держслужба статистики.

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що продовольча інфляція продовжила прискорюватись.

Продукти харчування за місяць в цілому подорожчали на 3,9% (з 0,9% у серпні, 1,8% у вересні, 3,2% у жовтні).

З продуктів харчування найбільшими темпами зросли в ціні яйця (+54,6%), овочі (+13,7%), молоко (+5,6%). Загалом у листопаді ціни зросли на всі позиції продовольчої групи, окрім цукру (-1,3%) і фруктів (-1,5%).

Серед непродовольчих товарів і послуг, у листопаді найбільшими темпами подорожчали алкогольні напої, тютюнові вироби (+1,3%), ресторани і готелі (+1,3%), різні товари і послуги (+3%).

Водночас, за місяць подешевшали паливо і мастила (-0,8%), одяг і взуття (-2,2%), що разом із незмінними тарифами на газ, тепло, послуги водоканалів дещо стримували інфляцію.

«У річному вимірі (до листопада 2023 року) споживча інфляція прискорилась до 11,2% (із 9,7% – у жовтні). Це максимум річної інфляції за останні 16 місяців», - заявив він.

За словами Гетманцева, посилення інфляційного тиску пояснюються як фундаментальними факторами, які штовхають угору базову інфляцію через зростання виробничих витрат на оплату праці, сировину, енергозабезпечення, імпорт інфляції через послаблення валютного курсу, так і сезонними чинниками, а саме через несприятливі погодні умови, що призвели до погіршення врожайності та зменшення пропозиції с/г сировини/ окремих сирих продуктів харчування (зокрема овочів, які у річному вимірі зросли на 63%).      

«Тенденція до пришвидшення інфляції збережеться у грудні і на початку наступного року. Із великою ймовірністю, інфляція за підсумками 2024 року перевищить 12%.

Це посилюватиме аргументи для НБУ щодо перегляду облікової ставки, яка наразі становить 13%. Нагадаю, наступне засідання  правління НБУ з питань монетарної політики відбудеться 12 грудня», - додав він.

Раніше ми писали, як змінилися ціни на продукти за три роки війни. 

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Україна інфляція

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