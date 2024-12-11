В Украине ускорилась продовольственная инфляция — выросли цены на яйца, овощи и молоко

В ноябре годовая инфляция ускорилась до 11,2%.

В ноябре потребительские цены выросли на 1,9% (к октябрю 2024 г.), с начала года – выросли на 10,4% (к декабрю 2023 г.). Об этом сообщила Госслужба статистики.

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что продовольственная инфляция продолжила ускоряться.

Продукты питания за месяц в целом подорожали на 3,9% (с 0,9% в августе, 1,8% в сентябре, 3,2% в октябре).

Из продуктов питания наибольшими темпами выросли в цене яйца (54,6%), овощи (13,7%), молоко (5,6%). В ноябре цены выросли на все позиции продовольственной группы, кроме сахара (-1,3%) и фруктов (-1,5%).

Среди непродовольственных товаров и услуг в ноябре наибольшими темпами подорожали алкогольные напитки, табачные изделия (+1,3%), рестораны и отели (+1,3%), разные товары и услуги (+3%).

В то же время за месяц подешевели топливо и масла (-0,8%), одежда и обувь (-2,2%), которые вместе с неизменными тарифами на газ, тепло, услуги водоканалов несколько сдерживали инфляцию.

«В годовом исчислении (до ноября 2023 года) потребительская инфляция ускорилась до 11,2% (с 9,7% – в октябре). Это максимум годовой инфляции за последние 16 месяцев», – заявил он.

По словам Гетманцева, усиление инфляционного давления объясняются как фундаментальными факторами, которые толкают вверх базовую инфляцию из-за роста производственных затрат на оплату труда, сырья, энергообеспечения, импорта инфляции из-за ослабления валютного курса, так и сезонных факторов, а именно из-за неблагоприятных погодных условий, которые привели к ухудшению урожайности и уменьшению предложения с/х сырья/ отдельных сырых продуктов питания (в том числе овощей, которые в годовом исчислении выросли на 63%).

«Тенденция к ускорению инфляции сохранится в декабре и начале следующего года. С большой вероятностью, инфляция по итогам 2024 года превысит 12%.

Это будет усиливать аргументы для НБУ по пересмотру учетной ставки, которая составляет 13%. Напомню, следующее заседание правления НБУ по монетарной политике состоится 12 декабря», - добавил он.

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