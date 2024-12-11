11 декабря – какой сегодня праздник и главные события

11 декабря в Украине и мире отмечают Международный день гор.

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В среду, 11 декабря, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

11 декабря в Украине и мире празднуют Международный день танго. Этот день посвящен чествованию танго — культуры, музыки, танца и стиля жизни, которые стали важной частью культурного наследия Аргентины и Уругвая. Дата была выбрана в честь двух знаковых фигур в истории танго: Карлоса Гарделя (легендарного певца и композитора, которого часто называют "королем танго") и Хулио Де Каро (выдающегося композитора, дирижера и скрипача, внесшего весомый вклад в развитие музыки танго).

Также 11 декабря Всемирный день больного бронхиальной астмой. Этот день направлен на повышение осведомленности о бронхиальной астме, ее профилактике, диагностике и лечении. Бронхиальная астма – это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, которое проявляется приступами затрудненного дыхания, кашлем, одышкой и ощущением сжатия в груди.

А еще 11 декабря Международный день гор. Этот день провозглашен ООН в 2003 году с целью привлечения внимания к важности горных экосистем для жизни планеты и благосостояния людей. Международный день гор — это призыв беречь горы, ведь они жизненно важны для миллионов людей и всей планеты.

Какой сегодня церковный праздник

11 декабря в церковном календаре – день памяти святого преподобного Даниила Столбника. Он был православным святым, жившим в XIV веке. Он родился в городе Хилиндар, ныне являющийся частью Болгарии. Даниил был известен своей духовной силой и преданностью Богу. Он основал монастырь на горе Аи-Петри в Константинополе, где и провел большую часть своей жизни. Даниил был известен своими чудотворными действиями и духовной мудростью, привлекавшей многих последователей. Он скончался в 1492 году и был канонизирован православной церковью.

Календарь важных событий за 11 декабря

220 год — Цао Пи заставляет императора Сянь Хань отречься от престола династии Хань;

361 год — Флавий Клавдий Юлиан вступает в Константинополь как единственный император Римской империи;

630 год — Мухаммед приводит 10000 армию под стены Мекки;

1648 год — ночью повстанцы захватывают киевский замок;

1769 год — в Великобритании патентуют жалюзи;

1789 год — основывают университет Северной Каролины;

1844 год — в Бостоне дантист Горас Веллс впервые использует закись азота, как анестетик в стоматологии;

1852 год — в Париже открывают старейшее из ныне действующих цирковых сооружений;

1894 год — в Париже открывают первую в мире автовыставку, в которой участвовало 9 фирм;

1924 год — в Харькове открывается Всеукраинское партийное совещание производственных ячеек;

1981 год — лондонский Биг-Бен останавливается от холода (в 12:27);

1991 год — Украина объявляет об установлении дипломатических отношений с бывшими республиками СССР;

2003 год — в Украине начинает работу первый кинодистрибьютор артхаусного кино — "Артхаус Трафик";

2013 год — происходит неудачная попытка разгона Евромайдана в Киеве силами Беркута и спецподразделений милиции.

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