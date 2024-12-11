В двух областях Украины отменили графики отключения света

Графики отключений света отменили по указанию «Укрэнерго».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 11 декабря, в нескольких областях Украины отменили графики отключений света. Это сделано по указанию «Укрэнерго». Об этом сообщили на официальных сайтах облэнерго.

В частности, отменены графики во Львовской и Ивано-Франковской областях.

«По состоянию на 7:05 произошло обновление в графиках почасовых отключений к отдельному указанию», - говорится в сообщении «Прикарпатьеобэнерго».

График для Львовской области:

Ранее сообщалось, какие будут графики отключения света в Киеве и области 11 декабря.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.