В двух областях Украины отменили графики отключения света

В среду, 11 декабря, в нескольких областях Украины отменили графики отключений света. Это сделано по указанию «Укрэнерго». Об этом сообщили на официальных сайтах облэнерго.
В частности, отменены графики во Львовской и Ивано-Франковской областях.
«По состоянию на 7:05 произошло обновление в графиках почасовых отключений к отдельному указанию», - говорится в сообщении «Прикарпатьеобэнерго».
График для Львовской области:
Ранее сообщалось, какие будут графики отключения света в Киеве и области 11 декабря.
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