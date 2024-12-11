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На объектах Укрзализныци проводят масштабные обыски по делу о перепродаже билетов

08:47, 11 декабря 2024
Правоохранители расследуют схему, приведшую к убыткам и дефициту билетов на самые популярные международные маршруты.
На объектах Укрзализныци проводят масштабные обыски по делу о перепродаже билетов
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Национальная полиция при содействии Укрзализныци проводит следственные действия в Киеве и Киевской области по делу о злоупотреблении должностных лиц с международными пассажирскими перевозками. Об этом сообщили пресс-службы Укрзализныци и Национальной полиции.

В полиции проинформировали, что речь идет об уголовном производстве, которое расследуется по фактам вероятных злоупотреблений группы должностных лиц подразделения Укрзализныци во время обслуживания и перевозок пассажиров поездами международного сообщения.

Отмечается, что действия фигурантов привели к значительным убыткам и созданию искусственного дефицита билетов на самые популярные маршруты в свободной продаже.

«Правоохранители проводят следственные действия по местам проживания причастных к криминальным схемам служащих, в офисных помещениях структурного подразделения УЗ. Кроме того, следственные действия будут проходить в поездах международного сообщения во время их отправки и прибытия», — говорится в сообщении.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к ситуации и содействовать правоохранителям в исполнении ими служебных обязанностей. Подробности будут обнародованы после завершения следственных действий.

«Просим прощения у пассажиров за возможные неудобства (ограничения доступа, дополнительные проверки или задержки движения), делаем все возможное, чтобы их минимизировать», — отметили в Укрзализныце.

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Укрзализныця

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