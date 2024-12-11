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На об’єктах Укрзалізниці проводять масштабні обшуки у справі про перепродаж квитків

08:47, 11 грудня 2024
Правоохоронці розслідують схему, що призвела до збитків і дефіциту квитків на найпопулярніші міжнародні маршрути.
На об’єктах Укрзалізниці проводять масштабні обшуки у справі про перепродаж квитків
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Національна поліція за сприяння Укрзалізниці проводить слідчі дії у Києві та Київській області у справі про зловживання посадовців з міжнародними пасажирськими перевезеннями. Про це повідомили пресслужби Укрзалізниці та Національної поліції.

У поліції поінформували, що йдеться про кримінальне провадження, яке розслідується за фактами ймовірних зловживань групи посадовців підрозділу Укрзалізниці під час обслуговування та здійсненням перевезень пасажирів потягами міжнародного сполучення.

Зазначається, що дії фігурантів призвели до значних збитків та створення штучного дефіциту квитків на найпопулярніші маршрути у вільному продажі.

«Правоохоронці проводять слідчі дії за місцями мешкання причетних до кримінальних схем службовців, в офісних приміщеннях структурного підрозділу УЗ. Окрім того, слідчі дії проходитимуть у потягах міжнародного сполучення під час їх відправлення та прибуття», — йдеться у повідомленні.

Пасажирів просять із розумінням поставитися до ситуації та сприяти правоохоронцям у виконанні ними службових обов’язків. Подробиці будуть оприлюднені після завершення слідчих дій.

«Просимо вибачення у пасажирів за можливі незручності (обмеження доступу, додаткові перевірки чи затримки руху), робимо все можливе, щоб їх мінімізувати», — зауважили у Укрзалізниці.

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Укрзалізниця

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