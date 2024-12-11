Держдепартамент США схвалив продаж Україні обладнання для обслуговування F-16

Вартість пакету становить 266,4 млн. доларів США.

Фото: unian.ua

Державний департамент США прийняв рішення щодо продажу Україні послуг з обслуговування літаків F-16 на загальну суму понад 266 мільйонів доларів. Про це повідомили на сайті Агентства з питань співробітництва у сфері безпеки Міноборони США.

«Державний департамент США ухвалив рішення, яким санкціонував можливий продаж уряду України послуг з технічного обслуговування винищувачів F-16 та супутнього обладнання на суму орієнтовною 266,4 мільйона доларів. Агентство оборонного співробітництва надало необхідну сертифікацію, повідомивши про це Конгрес», - сказано у повідомленні.

У документі зазначається, що Україна звернулася із запитом щодо необхідних послуг та обладнання для підтримки експлуатації F-16. Серед них зокрема:

об’єднана система планування місій (JMPS);

пристрої завантаження ключів AN/PYQ-10 (SKL);

деякі модифікації та технічна підтримка;

програма вдосконалення компонентів двигунів (CIP);

запасні частини до літаків та їхніх двигунів;

підтримка ремонту, відновлення техніки, витратні матеріали та приладдя;

програмне забезпечення, обладнання для підтримки програмного забезпечення озброєнь, а також засекречене і незасекречене програмне забезпечення та підтримка доставки;

підготовка персоналу та навчальне обладнання;

технічні та логістичні послуги уряду США і підрядників та інші пов'язані з ними елементи матеріально-технічного забезпечення.

У повідомленні додають, що цей пакет допомоги покращить здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам завдяки більш потужній системі протиповітряної оборони для виконання місій з самооборони і забезпечення регіональної безпеки.

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