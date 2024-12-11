Госдепартамент США одобрил продажу Украине оборудования для обслуживания F-16

Стоимость пакета составляет 266,4 млн. долларов США.

Фото: unian.ua

Государственный департамент США принял решение о продаже Украине услуг по обслуживанию самолетов F-16 на общую сумму более 266 миллионов долларов. Об этом сообщили на сайте Агентства по вопросам сотрудничества в сфере безопасности Минобороны США.

«Государственный департамент США принял решение, которым санкционировал возможную продажу правительству Украины услуг по техническому обслуживанию истребителей F-16 и сопутствующего оборудования на сумму ориентировочной 266,4 миллиона долларов. Агентство оборонного сотрудничества предоставило необходимую сертификацию, уведомив об этом Конгресс», - сказано в сообщении.

В документе отмечается, что Украина обратилась с запросом о необходимых услугах и оборудовании для поддержки эксплуатации F-16. Среди них в частности:

объединенная система планирования миссий (JMPS);

устройства загрузки ключей AN/PYQ-10 (SKL);

некоторые модификации и техническая поддержка;

программа совершенствования компонентов двигателей (CIP);

запасные части к самолетам и их двигателям;

поддержка ремонта, восстановление техники, расходные материалы и принадлежности;

программное обеспечение, оборудование для поддержки программного обеспечения вооружений, а также засекреченное и несекретное программное обеспечение и поддержка доставки;

подготовка персонала и учебное оборудование;

технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков и другие связанные с ними элементы материально-технического обеспечения.

Также в сообщении добавляют, что этот пакет помощи улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам благодаря более мощной системе противовоздушной обороны для выполнения миссий по самообороне и обеспечению региональной безопасности.

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