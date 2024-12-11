Politico назвало Джорджу Мелони самым влиятельным человеком Европы

В Politico отметили, что Джорджа Мелони является именно тем человеком, «которому вы звоните, если хотите говорить с Европой».

Фото: delfi.ee

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони стала самым влиятельным человеком Европы по версии политического издания Politico. Об этом говорится в рейтинге, обнародованном изданием.

В Politico отмечают, что Мелони является именно тем человеком, «которым вы звоните, если хотите говорить с Европой».

«Если вы Илон Маск – самый богатый человек в мире и ключевой советник новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа — номер, который вы набираете, принадлежит Джорджии Мелони. Менее чем за десять лет лидер правой партии «Братья Италии» прошла путь от освобождения как ультранационалистического мошенника до избрания премьер-министром Италии и утвердилась как фигура, с которой Брюссель, а теперь и Вашингтон могут иметь дело», – пишет издание.

Также объявили победителей других номинаций: президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен №1 в категории «Деятели», лидер оппозиции Германии Фридрих Мерц – первый среди «Разрушителей», а Марк Рютте, генсек НАТО, возглавил список «мечтателей».

При этом руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак вошел в рейтинг самых влиятельных людей Европы по версии Politico в категории «мечтатели» с подписью – «фиксатор».

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