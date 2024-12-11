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Макрон приедет в Варшаву для обсуждения плана европейской миротворческой миссии в Украине

08:12, 11 декабря 2024
Эммануэль Макрон может поднять вопрос миротворческой миссии, которая бы гарантировала, что Кремль не нарушит возможное будущее перемирие и установленную линию разграничения.
Макрон приедет в Варшаву для обсуждения плана европейской миротворческой миссии в Украине
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В четверг, 12 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Польшу, где планирует обсудить план европейской миротворческой миссии по сохранению суверенитета Украины, пишет газета Rzeczpospolita.

Издание отмечает, что сейчас только исключительные обстоятельства могут заставить Макрона покинуть Францию ​​и отправиться в другую страну. Однако есть и другой политический календарь, не терпящий задержек. Речь идет об инаугурации Дональда Трампа на пост президента США.

СМИ утверждают, что Макрон во время разговора с Трампом мог сказать ему, что Европа не может оставаться в стороне от переговоров между США и Россией.

Макрон может поднять вопрос миротворческой миссии, которая бы гарантировала, что Кремль не нарушит возможное будущее перемирие и установленную линию разграничения. Таким образом, Польша, с ее быстро растущим военным потенциалом и географическим расположением становится важной частью такого плана.

Также издание считает, что чем больше стран примут участие в такой миротворческой миссии, тем больше шансов, что Россия не решится снова нанести удар по Украине.

По словам Эли Тененбаума, эксперта французского Института международных отношений, работающего над проектом такой миссии, миссия может состоять из пяти бригад (около 40 тысяч солдат). И Польша может взять на себя командование одной из них. По мнению Тененбаума, есть три пути предоставления Украине гарантий безопасности:

- Первый – «немецкий»: принять страну в НАТО даже без окончательного установления ее границ, как это было с Германией в 1955 году. Однако Америка этого не желает, как и Германия.

- Второй – «израильская» модель: массовые поставки оружия в Украину даже после заключения мира. Это неопределенно, учитывая бюджетные трудности, как в США, так и в Европе.

- Третий – «корейская» модель: международная миротворческая миссия, которая более 70 лет охраняла линию разграничения между Южной и Северной Кореей.

Ранее сообщалось, что приглашение Украины в НАТО и гарантии безопасности обсудят на первой встрече новой Контактной группы.

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Польша Украина Франция Эмманюэль Макрон

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