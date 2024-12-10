Мы заставим агрессора заплатить за разрушения, и это промежуточный шаг, — Денис Шмыгаль прокомментировал предоставление Украине кредита на $20 млрд

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что эти средства уже перечислены в фонд Всемирного банка, через который они будут доступны Украине.

Как известно, Министерство финансов США объявило о предоставлении Украине ссуды на 20 млрд долларов. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, эти деньги – часть согласованного странами G7 кредита для Украины на общую сумму 50 млрд долларов. Погашение займа будет происходить на средства замороженных активов России.

Шмыгаль отметил, что средства уже перечислены в фонд Всемирного банка, через который они будут доступны Украине.

«Эта поддержка является весомым вкладом в устойчивость Украины в борьбе с вызовами, вызванной полномасштабной войной России. Мы заставим агрессора заплатить за разрушение и это промежуточный шаг. Ведь наша цель неизменна – полная конфискация всех суверенных активов России в пользу Украины», – написал Шмыгаль в Телеграм.

Как мы писали, Кабинет Министров утвердил условия получения 20 млрд долларов от США в рамках обещанной G7 помощи за счет замороженных активов РФ.

Речь идет о получении 20 млрд долларов от США из обещанной в июне 2024 года странами «Большой семерки» (G7) помощи Украине, которая в общей сложности составит 50 млрд долларов за счет замороженных активов РФ. Это будет кредит на 40 лет для Украины, но покрываться он будет за счет прибылей от замороженных российских активов.

Кроме того, Верховная Рада 5 декабря ратифицировала Соглашение с ЕС о внедрении механизма кредитного сотрудничества, по которому Украина сможет получить от ЕС и стран G7 50 млрд долларов (или 45 млрд евро).

В свою очередь, министр финансов Сергей Марченко подписал соглашение о создании Механизма кредитного сотрудничества для Украины (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM), который создаст правовую рамку для обслуживания и погашения средств, полученных Украиной.

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